https://ria.ru/20230406/turkmeniya-1863445264.html

Путин сменил посла в Туркмении

Путин сменил посла в Туркмении - РИА Новости, 06.04.2023

Путин сменил посла в Туркмении

Президент России Владимир Путин освободил Александра Блохина от обязанностей посла в Туркмении и назначил на этот пост Ивана Волынкина, соответствующие указы... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:04

2023-04-06T13:04

2023-04-06T13:12

политика

туркмения

александр блохин

иван волынкин

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Александра Блохина от обязанностей посла в Туркмении и назначил на этот пост Ивана Волынкина, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Волынкина Ивана Кирилловича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Туркменистане", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Александра Блохина.

https://ria.ru/20230405/politika-1863210445.html

туркмения

россия

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Кирилл Волков

политика, туркмения, александр блохин, иван волынкин, россия, владимир путин