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Путин сменил посла в Туркмении - РИА Новости, 06.04.2023
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13:04 06.04.2023 (обновлено: 13:12 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/turkmeniya-1863445264.html
Путин сменил посла в Туркмении
Путин сменил посла в Туркмении - РИА Новости, 06.04.2023
Путин сменил посла в Туркмении
Президент России Владимир Путин освободил Александра Блохина от обязанностей посла в Туркмении и назначил на этот пост Ивана Волынкина, соответствующие указы... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:04
2023-04-06T13:12
политика
туркмения
александр блохин
иван волынкин
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Александра Блохина от обязанностей посла в Туркмении и назначил на этот пост Ивана Волынкина, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Волынкина Ивана Кирилловича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Туркменистане", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Александра Блохина.
https://ria.ru/20230405/politika-1863210445.html
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политика, туркмения, александр блохин, иван волынкин, россия, владимир путин
Политика, Туркмения, Александр Блохин, Иван Волынкин, Россия, Владимир Путин
Путин сменил посла в Туркмении

Путин назначил Ивана Волынкина послом в Туркмении вместо Александра Блохина

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Александра Блохина от обязанностей посла в Туркмении и назначил на этот пост Ивана Волынкина, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Волынкина Ивана Кирилловича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Туркменистане", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Александра Блохина.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
"Деградация отношений". Что Путин рассказал новым послам в России
5 апреля, 17:34
 
ПолитикаТуркменияАлександр БлохинИван ВолынкинРоссияВладимир Путин
 
 
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