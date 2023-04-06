https://ria.ru/20230406/turkmeniya-1863445264.html
Путин сменил посла в Туркмении
Путин сменил посла в Туркмении - РИА Новости, 06.04.2023
Путин сменил посла в Туркмении
Президент России Владимир Путин освободил Александра Блохина от обязанностей посла в Туркмении и назначил на этот пост Ивана Волынкина, соответствующие указы... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:04
2023-04-06T13:04
2023-04-06T13:12
политика
туркмения
александр блохин
иван волынкин
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Александра Блохина от обязанностей посла в Туркмении и назначил на этот пост Ивана Волынкина, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Волынкина Ивана Кирилловича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Туркменистане", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Александра Блохина.
https://ria.ru/20230405/politika-1863210445.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, туркмения, александр блохин, иван волынкин, россия, владимир путин
Политика, Туркмения, Александр Блохин, Иван Волынкин, Россия, Владимир Путин
Путин сменил посла в Туркмении
Путин назначил Ивана Волынкина послом в Туркмении вместо Александра Блохина