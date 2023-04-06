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Треш-стример из Ивановской области допустил, что мог задеть дочь при ударе - РИА Новости, 06.04.2023
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18:25 06.04.2023 (обновлено: 18:34 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/tresh-strimer-1863565879.html
Треш-стример из Ивановской области допустил, что мог задеть дочь при ударе
Треш-стример из Ивановской области допустил, что мог задеть дочь при ударе - РИА Новости, 06.04.2023
Треш-стример из Ивановской области допустил, что мог задеть дочь при ударе
Треш-стример из Ивановской области, в отношении которого возбудили уголовное дело после видео, где он в прямом эфире унижал дочь, сообщил, что во время удара... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:25
2023-04-06T18:34
происшествия
ивановская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 6 апр – РИА Новости. Треш-стример из Ивановской области, в отношении которого возбудили уголовное дело после видео, где он в прямом эфире унижал дочь, сообщил, что во время удара мог задеть ребенка.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина и девочка сидят напротив друг друга. После недолгого разговора он бьет в кресло, попадает ли при этом по ребенку, непонятно. Девочка начинает плакать, говорит, что ей больно, и хочет уйти, но мужчина ее не отпускает. Утверждается, что на кадрах треш-блогер из города Кохма Ивановской области и, предположительно, его дочь. МВД сообщило о его задержании. В отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего.СУСК РФ по региону опубликовало оперативное видео. "Задел, возможно", - сказал мужчина в ответ на вопрос следователя, мог ли он попасть по ребенку. Четкого ответа, что побудило его ударить, мужчина не дал. На вопрос, вывело ли его что-то из себя, он ответил: "Особо нет, но вот, что есть, то есть".На сайте уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области отмечается, что ситуация взята на контроль. "Ребенку ничего не угрожает, девочка находится в семье, с мамой", - цитируются слова ивановского детского омбудсмена Татьяны Океанской.Официально имя мужчины не называется, однако в соцсетях пишут, что на видео - треш-блогер Дмитрий Серов. Одноименный пользователь соцсети "ВКонтакте" схожей с "героем" резонансного ролика внешностью числится администратором паблика "ХочуПожратьTV". Есть также канал на YouTube - на нем треш-стримеры публикуют видеозаписи, на которых глумятся над людьми. Среди самых просматриваемых роликов на канале - "На что готов мужик ради 50 литров пива" и "Что купит алкоголик на 5000 рублей".
https://ria.ru/20230406/nozh-1863454021.html
https://ria.ru/20230403/tresh-1862630546.html
ивановская область
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, ивановская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ивановская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Треш-стример из Ивановской области допустил, что мог задеть дочь при ударе

Треш-стример из Ивановской области сообщил следователям, что мог задеть дочь при ударе

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 6 апр – РИА Новости. Треш-стример из Ивановской области, в отношении которого возбудили уголовное дело после видео, где он в прямом эфире унижал дочь, сообщил, что во время удара мог задеть ребенка.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина и девочка сидят напротив друг друга. После недолгого разговора он бьет в кресло, попадает ли при этом по ребенку, непонятно. Девочка начинает плакать, говорит, что ей больно, и хочет уйти, но мужчина ее не отпускает. Утверждается, что на кадрах треш-блогер из города Кохма Ивановской области и, предположительно, его дочь. МВД сообщило о его задержании. В отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего.
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СУСК РФ по региону опубликовало оперативное видео. "Задел, возможно", - сказал мужчина в ответ на вопрос следователя, мог ли он попасть по ребенку. Четкого ответа, что побудило его ударить, мужчина не дал. На вопрос, вывело ли его что-то из себя, он ответил: "Особо нет, но вот, что есть, то есть".
На сайте уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области отмечается, что ситуация взята на контроль. "Ребенку ничего не угрожает, девочка находится в семье, с мамой", - цитируются слова ивановского детского омбудсмена Татьяны Океанской.
Официально имя мужчины не называется, однако в соцсетях пишут, что на видео - треш-блогер Дмитрий Серов. Одноименный пользователь соцсети "ВКонтакте" схожей с "героем" резонансного ролика внешностью числится администратором паблика "ХочуПожратьTV". Есть также канал на YouTube - на нем треш-стримеры публикуют видеозаписи, на которых глумятся над людьми. Среди самых просматриваемых роликов на канале - "На что готов мужик ради 50 литров пива" и "Что купит алкоголик на 5000 рублей".
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