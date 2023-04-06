https://ria.ru/20230406/tayvan-1863522333.html

Си Цзиньпин сравнил уступки КНР по Тайваню с несбыточными мечтами

Си Цзиньпин сравнил уступки КНР по Тайваню с несбыточными мечтами - РИА Новости, 06.04.2023

Си Цзиньпин сравнил уступки КНР по Тайваню с несбыточными мечтами

Любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:25

2023-04-06T16:25

2023-04-06T17:30

китай

еврокомиссия

в мире

сша

пекин

си цзиньпин

нэнси пелоси

урсула фон дер ляйен

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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине."Тайваньский вопрос лежит в центре коренных интересов Китая, правительство Китая и китайский народ никогда не согласятся с теми, кто спекулирует вокруг проблемы одного Китая. Любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям, (тем самым он) только вредит самому себе", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230406/avianosets-1863391589.html

китай

сша

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, еврокомиссия, в мире, сша, пекин, си цзиньпин, нэнси пелоси, урсула фон дер ляйен