Си Цзиньпин сравнил уступки КНР по Тайваню с несбыточными мечтами
Си Цзиньпин: тот, кто ждет уступок КНР по Тайваню, предается несбыточным мечтам
© AP Photo / Ludovic MarinПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине.
"Тайваньский вопрос лежит в центре коренных интересов Китая, правительство Китая и китайский народ никогда не согласятся с теми, кто спекулирует вокруг проблемы одного Китая. Любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям, (тем самым он) только вредит самому себе", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.