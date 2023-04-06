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Си Цзиньпин сравнил уступки КНР по Тайваню с несбыточными мечтами - РИА Новости, 06.04.2023
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16:25 06.04.2023 (обновлено: 17:30 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863522333.html
Си Цзиньпин сравнил уступки КНР по Тайваню с несбыточными мечтами
Си Цзиньпин сравнил уступки КНР по Тайваню с несбыточными мечтами - РИА Новости, 06.04.2023
Си Цзиньпин сравнил уступки КНР по Тайваню с несбыточными мечтами
Любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:25
2023-04-06T17:30
китай
еврокомиссия
в мире
сша
пекин
си цзиньпин
нэнси пелоси
урсула фон дер ляйен
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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине."Тайваньский вопрос лежит в центре коренных интересов Китая, правительство Китая и китайский народ никогда не согласятся с теми, кто спекулирует вокруг проблемы одного Китая. Любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям, (тем самым он) только вредит самому себе", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230406/avianosets-1863391589.html
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китай, еврокомиссия, в мире, сша, пекин, си цзиньпин, нэнси пелоси, урсула фон дер ляйен
Китай, Еврокомиссия, В мире, США, Пекин, Си Цзиньпин, Нэнси Пелоси, Урсула фон дер Ляйен
Си Цзиньпин сравнил уступки КНР по Тайваню с несбыточными мечтами

Си Цзиньпин: тот, кто ждет уступок КНР по Тайваню, предается несбыточным мечтам

© AP Photo / Ludovic MarinПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023
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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине.
"Тайваньский вопрос лежит в центре коренных интересов Китая, правительство Китая и китайский народ никогда не согласятся с теми, кто спекулирует вокруг проблемы одного Китая. Любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям, (тем самым он) только вредит самому себе", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
USS Nimitz
Американский авианосец заметили в одном районе с китайским, близ Тайваня
Вчера, 10:24
 
КитайЕврокомиссияВ миреСШАПекинСи ЦзиньпинНэнси ПелосиУрсула фон дер Ляйен
 
 
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