https://ria.ru/20230406/tayvan-1863362247.html

Китай призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем

Китай призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем - РИА Новости, 06.04.2023

Китай призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем

Пекин призывает США перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и прекратить любые официальные контакты с руководством администрации Тайваня, говорится в... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T04:52

2023-04-06T04:52

2023-04-06T06:39

в мире

китай

сша

тайвань

нэнси пелоси

цай инвэнь

кевин маккарти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg

ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Пекин призывает США перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и прекратить любые официальные контакты с руководством администрации Тайваня, говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства обороны КНР. Ранее в среду глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая транзитом через США возвращается на остров после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти. "Мы решительно выступаем против любых форм официальных контактов США с Тайванем, решительно выступаем против поездок руководства Тайваня в США под каким бы то ни было предлогом…, решительно выступаем против нарушения США принципа "одного Китая" и положений трех совместных китайско-американских коммюнике, а также любых их контактов с руководством Демократической прогрессивной партии", – говорится в заявлении минобороны КНР. Отмечается, что КНР "призывает США неуклонно соблюдать свои политические обязательства перед Китаем по тайваньскому вопросу, перестать грубо вмешиваться во внутренние дела Китая, прекратить официальные контакты с Тайванем". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230406/tayvan-1863354112.html

https://ria.ru/20230406/tayvanm-1863352646.html

китай

сша

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, цай инвэнь, кевин маккарти