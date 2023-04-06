https://ria.ru/20230406/tayvan-1863362247.html
Китай призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем
Китай призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем - РИА Новости, 06.04.2023
Китай призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем
Пекин призывает США перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и прекратить любые официальные контакты с руководством администрации Тайваня, говорится в... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T04:52
2023-04-06T04:52
2023-04-06T06:39
в мире
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нэнси пелоси
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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Пекин призывает США перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и прекратить любые официальные контакты с руководством администрации Тайваня, говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства обороны КНР. Ранее в среду глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая транзитом через США возвращается на остров после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти. "Мы решительно выступаем против любых форм официальных контактов США с Тайванем, решительно выступаем против поездок руководства Тайваня в США под каким бы то ни было предлогом…, решительно выступаем против нарушения США принципа "одного Китая" и положений трех совместных китайско-американских коммюнике, а также любых их контактов с руководством Демократической прогрессивной партии", – говорится в заявлении минобороны КНР. Отмечается, что КНР "призывает США неуклонно соблюдать свои политические обязательства перед Китаем по тайваньскому вопросу, перестать грубо вмешиваться во внутренние дела Китая, прекратить официальные контакты с Тайванем". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863354112.html
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в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, цай инвэнь, кевин маккарти
В мире, Китай, США, Тайвань, Нэнси Пелоси, Цай Инвэнь, Кевин Маккарти
Китай призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем
Министерство обороны КНР призвало США прекратить любые официальные контакты с Тайванем
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Пекин призывает США перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и прекратить любые официальные контакты с руководством администрации Тайваня, говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства обороны КНР.
Ранее в среду глава администрации Тайваня Цай Инвэнь
, которая транзитом через США возвращается на остров после визита в дружественные Тайбэю
Гватемалу и Белиз
, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти
.
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"Мы решительно выступаем против любых форм официальных контактов США с Тайванем, решительно выступаем против поездок руководства Тайваня в США под каким бы то ни было предлогом…, решительно выступаем против нарушения США принципа "одного Китая" и положений трех совместных китайско-американских коммюнике, а также любых их контактов с руководством Демократической прогрессивной партии", – говорится в заявлении минобороны КНР.
Отмечается, что КНР "призывает США неуклонно соблюдать свои политические обязательства перед Китаем по тайваньскому вопросу, перестать грубо вмешиваться во внутренние дела Китая, прекратить официальные контакты с Тайванем".
«
"Народно-освободительная армия Китая будет стойко выполнять свои обязательства и миссию, постоянно поддерживать состояние повышенной боеготовности, решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе", - указано в заявлении.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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