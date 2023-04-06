https://ria.ru/20230406/ssha-1863484542.html

Станет последней. Вашингтон предостерегли от рокового шага против России

Станет последней. Вашингтон предостерегли от рокового шага против России - РИА Новости, 06.04.2023

Станет последней. Вашингтон предостерегли от рокового шага против России

Антироссийские санкции не только оказались неэффективными, но и спровоцируют отказ от доллара как мировой валюты, а другие радикальные шаги против России... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:36

2023-04-06T14:36

2023-04-06T14:36

цены на нефть

россия

сша

такер карлсон

владимир путин

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Антироссийские санкции не только оказались неэффективными, но и спровоцируют отказ от доллара как мировой валюты, а другие радикальные шаги против России приведут к непоправим последствиям, сообщает Fox News."Война против России будет последней войной, которую мы сможем позволить себе вести", — заявил в эфире телеведущий Такер Карлсон.При этом, по его словам, решение администрации Байдена использовать доллар в качестве оружия стало негативным сигналом для остального мира. Так, журналист напомнил о том, как после начала конфликта на Украине США заморозили долларовые резервы Центрального банка России. "Конфискация активов должна была вызвать крах кредитной системы России, но она лишь разоблачила готовность США растратить триллионы долларов, которыми по праву владеют иностранцы", - отмечается в материале.США должны быть готовы потерять свое положение держателя мировой резервной валюты, полагает Карлсон. Попытки Вашингтона разрушить российскую экономику заставили Россию, Китай, Индию и Турцию, составляющих наибольшую часть мировой экономики, начать отказ от доллара. В итоге многие иностранцы начали также пересматривать свое отношение к доллару, так как он превратился из надежной валюты в политическое оружие, которое можно было использовать по желанию против любого, заявил журналист.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html

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цены на нефть, россия, сша, такер карлсон, владимир путин, в мире, санкции в отношении россии