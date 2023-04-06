https://ria.ru/20230406/spory-1863475456.html
Рекордное число родительских споров зафиксировано в Подмосковье в 2022 году
Рекордное число родительских споров зафиксировано в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 06.04.2023
Рекордное число родительских споров зафиксировано в Подмосковье в 2022 году
Рекордное число обращений по родительским спорам о воспитании детей после разводов поступило в аппарат детского омбудсмена Московской области в 2022 году –... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:17
2023-04-06T14:17
2023-04-06T14:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
московская областная дума
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Рекордное число обращений по родительским спорам о воспитании детей после разводов поступило в аппарат детского омбудсмена Московской области в 2022 году – более 370, сообщила на заседании Мособлдумы уполномоченный по правам ребенка региона Ксения Мишонова."Более 370 обращений на тему родительских споров о воспитании детей после разводов, поступившие к подмосковному детскому омбудсмену в 2022 году, – рекорд с 2019 года. Даже в сравнении с 2021 годом – рост более чем на 30%. И мы ожидаем, что такая динамика будет продолжаться не столько потому, что споров становится больше, а потому, что родители, лишенные радости общения с детьми после развода, не находят помощи в других инстанциях, а в результате страдают дети", - сказала она.Так, по данным аппарата уполномоченного, с 2019 года к подмосковному детскому омбудсмену поступило более 1 тысячи обращений: 155 в 2019 году, 194 в 2020 году, 280 в 2021-м и 372 в 2022-м.
https://ria.ru/20221103/bulling-1828986796.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), ксения мишонова, московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова, Московская областная дума
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Рекордное число обращений по родительским спорам о воспитании детей после разводов поступило в аппарат детского омбудсмена Московской области в 2022 году – более 370, сообщила на заседании Мособлдумы уполномоченный по правам ребенка региона Ксения Мишонова.
"Более 370 обращений на тему родительских споров о воспитании детей после разводов, поступившие к подмосковному детскому омбудсмену в 2022 году, – рекорд с 2019 года. Даже в сравнении с 2021 годом – рост более чем на 30%. И мы ожидаем, что такая динамика будет продолжаться не столько потому, что споров становится больше, а потому, что родители, лишенные радости общения с детьми после развода, не находят помощи в других инстанциях, а в результате страдают дети", - сказала она.
Так, по данным аппарата уполномоченного, с 2019 года к подмосковному детскому омбудсмену
поступило более 1 тысячи обращений: 155 в 2019 году, 194 в 2020 году, 280 в 2021-м и 372 в 2022-м.
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