https://ria.ru/20230406/spory-1863475456.html

Рекордное число родительских споров зафиксировано в Подмосковье в 2022 году

Рекордное число родительских споров зафиксировано в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 06.04.2023

Рекордное число родительских споров зафиксировано в Подмосковье в 2022 году

Рекордное число обращений по родительским спорам о воспитании детей после разводов поступило в аппарат детского омбудсмена Московской области в 2022 году –... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:17

2023-04-06T14:17

2023-04-06T14:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ксения мишонова

московская областная дума

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Рекордное число обращений по родительским спорам о воспитании детей после разводов поступило в аппарат детского омбудсмена Московской области в 2022 году – более 370, сообщила на заседании Мособлдумы уполномоченный по правам ребенка региона Ксения Мишонова."Более 370 обращений на тему родительских споров о воспитании детей после разводов, поступившие к подмосковному детскому омбудсмену в 2022 году, – рекорд с 2019 года. Даже в сравнении с 2021 годом – рост более чем на 30%. И мы ожидаем, что такая динамика будет продолжаться не столько потому, что споров становится больше, а потому, что родители, лишенные радости общения с детьми после развода, не находят помощи в других инстанциях, а в результате страдают дети", - сказала она.Так, по данным аппарата уполномоченного, с 2019 года к подмосковному детскому омбудсмену поступило более 1 тысячи обращений: 155 в 2019 году, 194 в 2020 году, 280 в 2021-м и 372 в 2022-м.

https://ria.ru/20221103/bulling-1828986796.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), ксения мишонова, московская областная дума