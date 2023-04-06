https://ria.ru/20230406/spetsoperatsiya-1863626531.html

Спецоперация, 6 апреля: Путин заявил о жестокости киевского режима

Спецоперация, 6 апреля: Путин заявил о жестокости киевского режима - РИА Новости, 06.04.2023

Спецоперация, 6 апреля: Путин заявил о жестокости киевского режима

В четверг президент РФ Владимир Путин провел встречи с руководителями новых регионов России. На встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным российский лидер... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T23:53

2023-04-06T23:53

2023-04-06T23:59

специальная военная операция на украине

украина

киев

донецкая народная республика

си цзиньпин

эммануэль макрон

сергей шойгу

в мире

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В четверг президент РФ Владимир Путин провел встречи с руководителями новых регионов России. На встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным российский лидер заявил, что РФ имеет дело с киевским режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к российским гражданам, но и к своим, добавив, что Украина накануне уничтожила группу своих военнослужащих, и ведет себя в высшей степени цинично и жестоко. Кроме того, российский лидер сказал, что необходимо отодвигать украинские силы с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим. Пушилин, в свою очередь, проинформировал Путина о том, что в республике была усилена работа ПВО, и украинские обстрелы уменьшились примерно в два раза. При этом, отметил он, в ряде районов Донецка сохраняется сложная ситуация, продолжаются обстрелы Петровского, Куйбышевского и Киевского районов. Тем временем, врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил президенту о том, что ситуация на территории ЛНР довольно стабильная, противник стал меньше обстреливать республику. Лидер региона также отметил, что противник наносит хаотичные удары из HIMARS по мирным жителям. "Если раньше они (РСЗО - ред.) использовались по объектам, где располагались военнослужащие и склады с ракетно-артиллерийским вооружением, то сейчас это такие хаотические удары больше по мирному населению", - добавил врио главы ЛНР. О ходе спецоперацииПо сообщению Минобороны РФ, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) войск Украины в четверг пыталась проникнуть на территорию России в районе Случовска Брянской области, но была рассеяна огнем артиллерии. Там добавили, что "потерь среди российских военнослужащих нет". В ведомстве также подчеркнули, что украинские артиллеристы целенаправленно уничтожили 14 своих же солдат, которые сдались российским военным под Авдеевкой. Российские военнослужащие на Донецком направлении за сутки уничтожили более 140 украинских военных, три бронемашины, польскую артустановку, две гаубицы и американскую радиолокационную станцию, заявили в четверг в оборонном ведомстве. В районе населенного пункта Сергеевка в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады украинских военных. В министерстве также заявили, что российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходную гаубицу "Акация", в то время как на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих. По данным Минобороны РФ, на Южнодонецком и Запорожском направлениях была пресечена попытка контратаки украинских войск, Киев потерял до 35 человек, две бронемашины и две гаубицы. Кроме того, российские военные поразили в ДНР пункт управления украинской 110-й механизированной бригады. В целом за сутки российские военные нанесли поражение 92 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах, а российские системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников и 11 снарядов РСЗО HIMARS. О военной помощи Запада КиевуВ четверг американское военное ведомство сообщило о том, что компания General Dynamics Land Systems (штат Мичиган) получила контракт Пентагона на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для Украины. В сообщении говорится, что финансирование контракта будет осуществляться через фонд поддержки Украины, а исполнение договоренности ожидается к 29 сентября этого года. Вместе с тем, Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов калибром 125 миллиметров, сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин. По его словам, главная задача министерства - наращивание производства боеприпасов "как силами украинских предприятий, так и совместно с иностранными партнерами". Позже стало известно, что Украина увеличила объем заказа в Польше бронетранспортеров Rosomak со 100 до 150, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. По его словам, соответствующие контракты будут подписаны в ближайшее время. Министерство обороны Великобритании сообщило, что уже более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение на территории Соединённого Королевства в рамках операции Interflex, говорится в официальном аккаунте ведомства в Twitter. Кроме того, в минобороны Великобритании отметили, что в 2023 году планируют обучить в общей сложности 20 тысяч украинских военных. Обстрелы со стороны украинских войскУкраинские войска ночью в четверг обстреляли Мелитополь в Запорожской области ракетами HIMARS, все шесть ракет были сбиты ПВО, ущерба и жертв нет, сообщили экстренные службы региона. К вечеру корреспондент РИА Новости сообщил, что по меньшей мере четыре человека погибли при обстреле Калининского района Донецка украинскими войсками. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что семьям погибших и раненным при обстреле Донецка в четверг будет оказана вся необходимая помощь. При обстреле автобусной остановки в Лисичанске в ЛНР погибли три мирных жителя, один получил ранение, сообщили в СЦКК. О возможности дипломатического урегулирования конфликта на УкраинеИсточник в Москве сообщил РИА Новости, что утверждения офиса Владимира Зеленского о готовности Киева к переговорам с Россией, если украинские войска дойдут до Крыма, несерьезные и оторванные от реальности: никаких переговоров по Крыму и другим субъектам РФ быть не может. В то время как глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не отказывается от возможности дипломатического урегулирования украинского конфликта, но с учетом изменения "территориальных реалий" после вхождения в ее состав новых регионов. Как подчеркнул политик, вошедшие в состав РФ регионы - часть ее территории, а статус Крыма, добавил он, "вообще не подлежит обсуждению", как "решенный" в 2014 году вопрос. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация с Украиной пока сложная, Киев не демонстрирует перспектив мирного урегулирования, пока путей достижения целей, помимо спецоперации, нет. Он при этом добавил, что Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг. Председатель КНР Си Цзиньпин по результатам разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине, в свою очередь, заявил, что Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к рациональности и сдержанности в украинском вопросе, а также к тому, чтобы избегать действий, которые усугубят кризис или выведут его из-под контроля. Французский дипломатический источник заявил агентству Рейтер после переговоров президента Франции Эммануэля Макрона в Китае, что председатель КНР Си Цзиньпин готов поговорить по телефону с Владимиром Зеленским, выбрав подходящий момент, передает агентство Рейтер. По словам источника, в ходе переговоров Макрон и Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине. "Китай хочет работать с Францией в стремлении к диалогу и устойчивому миру на Украине", - приводит агентство слова источника. Отмечается, что в ходе встречи Макрон призвал лидера КНР не предоставлять вооружение РФ, Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что это не его конфликт. Также, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидер Китая Си Цзиньпин в беседе с ней заявил о готовности пообщаться с Владимиром Зеленским, когда сложатся соответствующие условия. Она отметила, что в беседе с руководством КНР одобрила ряд положений мирной инициативы Пекина по Украине, включая ядерную безопасность. "Для ЕС позиция Китая (в отношении кризиса на Украине - ред.) является важнейшей. Мы рассчитываем, что Китай, как член Совбеза ООН, сыграет роль в продвижении справедливого мира, при котором будет соблюдаться суверенитет Украины, территориальная целостность", - сказала она по итогам переговоров с Си Цзиньпином. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин при этом заявила, что США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос, альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление. Она отметила, что документ с изложением позиции Китая по политическому решению украинского кризиса всесторонне отражает соответствующую позицию, и история в конечном итоге покажет, кто на самом деле стоит на стороне справедливости. По ее словам, Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по вопросу украинского кризиса, Пекин является инициатором политического урегулирования кризиса, сторонником продвижения примирения и проведения переговоров и пользуется поддержкой большинства стран в международном сообществе. Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи в Пекине с Макроном и фон дер Ляйен заявил, что Китай призывает все стороны сохранять спокойствие и совместно создавать условия для мирных переговоров, первоочередная задача сегодня состоит в содействии прекращению огня, а также противодействие подливанию масла в огонь и усложнению проблемы. Глава КНР также добавил, что украинский кризис не является проблемой между Китаем и ЕС. Си Цзиньпин отметил, что Китай продолжит играть активную роль в содействии проведению мирных переговоров, а Пекин также поддерживает европейскую сторону в выдвижении идей и планов политического урегулирования украинского кризиса на основе ее собственных фундаментальных и долгосрочных интересов. Об инспекциях ШойгуВ четверг министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, осуществляющих выпуск боеприпасов различной номенклатуры, в том числе артиллерийские и авиационные боеприпасы. Глава военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения. Представители руководства предприятий доложили Сергею Шойгу, что за последние несколько месяцев для обеспечения войск боеприпасами в разы увеличен объем выпускаемой продукции всей номенклатуры, говорится в релизе пресс-службы Минобороны РФ. Шойгу также проверил выполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе, где производят бронетранспортеры и бронеавтомобили семейства "Тигр". Шойгу поблагодарил коллектив завода за увеличение темпов выпуска продукции, а также поставил задачу проработать вопросы заключения долговременных контрактов, которые позволят сформировать программу дальнейшего развития производства выпускаемой продукции, а также поручил проработать производство спецбронетехники для размещения на ее основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения. По итогам инспекции, Минобороны РФ сообщило также о том, что в России была создана новая двойная броня для перспективных образцов техники, выдерживающая подрыв 2 килограммов тротила. Вокруг спецоперацииПочти половина иностранных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне специальной военной операции уничтожена барражирующими боеприпасами "Изделие-51/52", также известными как "Ланцеты", сообщил РИА Новости информированный источник. Он уточнил, что в основном речь идет о поставленных Украине из США буксируемых орудиях M777 и САУ M109 Paladin. Собеседник при этом добавил, что российские войска ведут контрбатарейную борьбу в рамках спецоперации с применением разведывательно-ударного контура, который может включать разведывательные беспилотники различного типа, наземные звуковые, радиолокационные и звукотепловые комплексы артиллерийской разведки, наземных наблюдателей и непосредственно дроны-камикадзе в качестве средства поражения. По его словам, данная система на сегодняшний день хорошо отработана. Вместе с тем, начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский сообщил РИА Новости, что артиллерия на купянском направлении сорвала три попытки ротации подразделений Украины. Кроме того, по его словам, силами спецразведки были вскрыты и огнем самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" уничтожены три укрытия противника в районе населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка. "Потери противника составили до 15 боевиков", - уточнил Зыбинский. Он также добавил, что гаубица "Мста-С" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила польскую гаубицу Krab войск Украины одним высокоточным снарядом. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что потери среди украинских военных в Артемовске составили уже от 15 до 20 тысяч человек убитыми.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

https://ria.ru/20230406/zaporozhe-1863236820.html

https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863539479.html

https://ria.ru/20230406/indiya-1863305867.html

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

https://ria.ru/20230406/evropa-1862680763.html

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Шойгу на машиностроительном заводе в Нижегородской области Шойгу на машиностроительном заводе в Нижегородской области 2023-04-06T23:53 true PT1M48S

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украина, киев, донецкая народная республика, си цзиньпин, эммануэль макрон, сергей шойгу, в мире