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ВС России на Херсонском направлении уничтожили 20 украинских военных - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:44 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/spetsoperatsiya-1863571332.html
ВС России на Херсонском направлении уничтожили 20 украинских военных
ВС России на Херсонском направлении уничтожили 20 украинских военных - РИА Новости, 06.04.2023
ВС России на Херсонском направлении уничтожили 20 украинских военных
Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:44
2023-04-06T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
безопасность
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в четверг Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Безопасность
ВС России на Херсонском направлении уничтожили 20 украинских военных

Минобороны: ВС России на Херсонском направлении уничтожили 20 украинских военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 апреля, 17:05
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.04.2023Посмотреть
 
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