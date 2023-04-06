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ВС России на Херсонском направлении уничтожили 20 украинских военных

ВС России на Херсонском направлении уничтожили 20 украинских военных - РИА Новости, 06.04.2023

ВС России на Херсонском направлении уничтожили 20 украинских военных

Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:44

2023-04-06T18:44

2023-04-06T18:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в четверг Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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