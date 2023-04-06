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Киев потерял до 35 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Киев потерял до 35 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 06.04.2023

Киев потерял до 35 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

На Южнодонецком и Запорожском направлениях пресечена попытка контратаки украинских войск, Киев потерял до 35-ти человек, две бронемашины и две гаубицы, сообщили РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:31

2023-04-06T18:31

2023-04-06T18:48

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

киев

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. На Южнодонецком и Запорожском направлениях пресечена попытка контратаки украинских войск, Киев потерял до 35-ти человек, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Угледар (ДНР), Марфополь и Загорное Запорожской области."Кроме того, пресечена попытка штурмовой группы противника контратаковать в направлении населенных пунктов Водяное и Никольское Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке министерства.

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, киев, в мире