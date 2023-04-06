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Киев потерял до 35 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 06.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 06.04.2023 (обновлено: 18:48 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/spetsoperatsiya-1863568128.html
Киев потерял до 35 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял до 35 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 06.04.2023
Киев потерял до 35 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
На Южнодонецком и Запорожском направлениях пресечена попытка контратаки украинских войск, Киев потерял до 35-ти человек, две бронемашины и две гаубицы, сообщили РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:31
2023-04-06T18:48
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
киев
в мире
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. На Южнодонецком и Запорожском направлениях пресечена попытка контратаки украинских войск, Киев потерял до 35-ти человек, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Угледар (ДНР), Марфополь и Загорное Запорожской области."Кроме того, пресечена попытка штурмовой группы противника контратаковать в направлении населенных пунктов Водяное и Никольское Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке министерства.
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Киев, В мире
Киев потерял до 35 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: Киев потерял 35 военных и технику на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ
Военнослужащий артиллерийского расчета вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий артиллерийского расчета вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. На Южнодонецком и Запорожском направлениях пресечена попытка контратаки украинских войск, Киев потерял до 35-ти человек, две бронемашины и две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве сообщили, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Угледар (ДНР), Марфополь и Загорное Запорожской области.
"Кроме того, пресечена попытка штурмовой группы противника контратаковать в направлении населенных пунктов Водяное и Никольское Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 апреля, 17:05
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьКиевВ мире
 
 
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