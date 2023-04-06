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СМИ: советник Байдена, разрабатывающий потолок цен на нефть, покидает пост - РИА Новости, 06.04.2023
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08:58 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/sovetnik-1863376203.html
СМИ: советник Байдена, разрабатывающий потолок цен на нефть, покидает пост
СМИ: советник Байдена, разрабатывающий потолок цен на нефть, покидает пост - РИА Новости, 06.04.2023
СМИ: советник Байдена, разрабатывающий потолок цен на нефть, покидает пост
Помощник американского президента Джо Байдена и главы минфина США Джанет Йеллен по экономической политике Бен Харрис, участвовавший в разработке многих ключевых РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T08:58
2023-04-06T08:58
россия
джо байден
джанет йеллен
министерство финансов сша
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Помощник американского президента Джо Байдена и главы минфина США Джанет Йеллен по экономической политике Бен Харрис, участвовавший в разработке многих ключевых направлений Белого дома, включая потолок цен на нефть из РФ, покинул министерство финансов, передает агентство Блумберг. "Бен Харрис, один из главных помощников Джо Байдена по экономическим вопросам, покинул министерство финансов, проработав около четырех лет с президентом", - говорится в сообщении агентства. Как сообщается, Харрис был "редким помощником администрации США", близким как к президенту, так и к главе минфина. По данным Блумберг, он помог разработать потолок цен на российскую нефть, экономический ответ на рецессию, вызванную пандемией коронавируса, а также писал речи для Йеллен. "Бен был одним из моих ближайших советников по некоторым наиболее насущным вопросам нашего министерства - начиная от помощи в восстановлении после глубокого экономического спада до продвижения амбициозной программы внутренних инвестиций и введения потолка цен на экспорт энергоносителей из России", - заявила Йеллен. Как сообщает Блумберг, уход Харриса произошел на фоне реорганизации экономической команды Байдена. Пока не известно, чем он планирует заниматься в дальнейшем. Ранее сообщалось, что Байден решил назначить главным экономическим советником Белого дома вице-председателя Федеральной резервной системы Лейл Брейнард. Перед этим он заявил, что главный экономический советник Белого дома Брайан Диз покидает администрацию.
https://ria.ru/20230405/dokumenty-1863332856.html
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россия, джо байден, джанет йеллен, министерство финансов сша
Россия, Джо Байден, Джанет Йеллен, Министерство финансов США
СМИ: советник Байдена, разрабатывающий потолок цен на нефть, покидает пост

Блумберг: советник Байдена, разрабатывавший потолок цен на нефть, покидает Минфин

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Помощник американского президента Джо Байдена и главы минфина США Джанет Йеллен по экономической политике Бен Харрис, участвовавший в разработке многих ключевых направлений Белого дома, включая потолок цен на нефть из РФ, покинул министерство финансов, передает агентство Блумберг.
"Бен Харрис, один из главных помощников Джо Байдена по экономическим вопросам, покинул министерство финансов, проработав около четырех лет с президентом", - говорится в сообщении агентства.
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Как сообщается, Харрис был "редким помощником администрации США", близким как к президенту, так и к главе минфина.
По данным Блумберг, он помог разработать потолок цен на российскую нефть, экономический ответ на рецессию, вызванную пандемией коронавируса, а также писал речи для Йеллен.
"Бен был одним из моих ближайших советников по некоторым наиболее насущным вопросам нашего министерства - начиная от помощи в восстановлении после глубокого экономического спада до продвижения амбициозной программы внутренних инвестиций и введения потолка цен на экспорт энергоносителей из России", - заявила Йеллен.
Как сообщает Блумберг, уход Харриса произошел на фоне реорганизации экономической команды Байдена. Пока не известно, чем он планирует заниматься в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что Байден решил назначить главным экономическим советником Белого дома вице-председателя Федеральной резервной системы Лейл Брейнард. Перед этим он заявил, что главный экономический советник Белого дома Брайан Диз покидает администрацию.
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