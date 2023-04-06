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Россия и Белоруссия довольны развитием сотрудничества, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.04.2023
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21:41 06.04.2023 (обновлено: 22:14 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863612986.html
Россия и Белоруссия довольны развитием сотрудничества, заявил Мишустин
Россия и Белоруссия довольны развитием сотрудничества, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.04.2023
Россия и Белоруссия довольны развитием сотрудничества, заявил Мишустин
Россия и Белоруссия довольны тем, как идёт сотрудничество, плечом к плечу противостоят санкциям и развиваются в интересах своих граждан, заявил премьер-министр... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T21:41
2023-04-06T22:14
россия
белоруссия
в мире
москва
михаил мишустин
госдума рф
снг
владимир путин
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Москва, 6 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия довольны тем, как идёт сотрудничество, плечом к плечу противостоят санкциям и развиваются в интересах своих граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в четверг присутствовал на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое провели Владимир Путин и Александр Лукашенко."Мы довольны тем, как развивается наше сотрудничество", – сказал премьер в ходе встречи с депутатами Госдумы, говоря об отношениях двух стран.Он напомнил, что взаимный товарооборот достиг порядка 50 миллиардов долларов."Сегодня вместе мы плечом к плечу не просто противостоим тем санкциям, которые вводят против нас недружественные государства, а развиваемся, и развиваемся на пользу нашим людям. Вопросы, связанные с улучшением качества жизни - это то, что составляет основу работы как Союзного государства, так и ЕАЭС, и СНГ", - добавил он.
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россия, белоруссия, в мире, москва, михаил мишустин, госдума рф, снг, владимир путин, александр лукашенко, евразийский экономический союз
Россия, Белоруссия, В мире, Москва, Михаил Мишустин, Госдума РФ, СНГ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
Россия и Белоруссия довольны развитием сотрудничества, заявил Мишустин

Мишустин: Россия и Белоруссия развиваются и плечом к плечу противостоят санкциям

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
Москва, 6 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия довольны тем, как идёт сотрудничество, плечом к плечу противостоят санкциям и развиваются в интересах своих граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг присутствовал на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое провели Владимир Путин и Александр Лукашенко.
"Мы довольны тем, как развивается наше сотрудничество", – сказал премьер в ходе встречи с депутатами Госдумы, говоря об отношениях двух стран.
Он напомнил, что взаимный товарооборот достиг порядка 50 миллиардов долларов.
"Сегодня вместе мы плечом к плечу не просто противостоим тем санкциям, которые вводят против нас недружественные государства, а развиваемся, и развиваемся на пользу нашим людям. Вопросы, связанные с улучшением качества жизни - это то, что составляет основу работы как Союзного государства, так и ЕАЭС, и СНГ", - добавил он.
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5 апреля, 00:07
 
РоссияБелоруссияВ миреМоскваМихаил МишустинГосдума РФСНГВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союз
 
 
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