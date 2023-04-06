https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863612986.html
Россия и Белоруссия довольны развитием сотрудничества, заявил Мишустин
Россия и Белоруссия довольны развитием сотрудничества, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.04.2023
Россия и Белоруссия довольны развитием сотрудничества, заявил Мишустин
Россия и Белоруссия довольны тем, как идёт сотрудничество, плечом к плечу противостоят санкциям и развиваются в интересах своих граждан, заявил премьер-министр... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T21:41
2023-04-06T21:41
2023-04-06T22:14
россия
белоруссия
в мире
москва
михаил мишустин
госдума рф
снг
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863328040_0:355:2906:1990_1920x0_80_0_0_42fbc2cc6ff118b5f831f3f1d4728c83.jpg
Москва, 6 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия довольны тем, как идёт сотрудничество, плечом к плечу противостоят санкциям и развиваются в интересах своих граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в четверг присутствовал на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое провели Владимир Путин и Александр Лукашенко."Мы довольны тем, как развивается наше сотрудничество", – сказал премьер в ходе встречи с депутатами Госдумы, говоря об отношениях двух стран.Он напомнил, что взаимный товарооборот достиг порядка 50 миллиардов долларов."Сегодня вместе мы плечом к плечу не просто противостоим тем санкциям, которые вводят против нас недружественные государства, а развиваемся, и развиваемся на пользу нашим людям. Вопросы, связанные с улучшением качества жизни - это то, что составляет основу работы как Союзного государства, так и ЕАЭС, и СНГ", - добавил он.
https://ria.ru/20230405/diplomatiya-1862861189.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863328040_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbba3a6210988c50091eb32dd5e945f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, в мире, москва, михаил мишустин, госдума рф, снг, владимир путин, александр лукашенко, евразийский экономический союз
Россия, Белоруссия, В мире, Москва, Михаил Мишустин, Госдума РФ, СНГ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
Россия и Белоруссия довольны развитием сотрудничества, заявил Мишустин
Мишустин: Россия и Белоруссия развиваются и плечом к плечу противостоят санкциям