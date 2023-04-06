https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863612986.html

Россия и Белоруссия довольны развитием сотрудничества, заявил Мишустин

Россия и Белоруссия довольны развитием сотрудничества, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.04.2023

Россия и Белоруссия довольны развитием сотрудничества, заявил Мишустин

Россия и Белоруссия довольны тем, как идёт сотрудничество, плечом к плечу противостоят санкциям и развиваются в интересах своих граждан, заявил премьер-министр... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T21:41

2023-04-06T21:41

2023-04-06T22:14

россия

белоруссия

в мире

москва

михаил мишустин

госдума рф

снг

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863328040_0:355:2906:1990_1920x0_80_0_0_42fbc2cc6ff118b5f831f3f1d4728c83.jpg

Москва, 6 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия довольны тем, как идёт сотрудничество, плечом к плечу противостоят санкциям и развиваются в интересах своих граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в четверг присутствовал на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое провели Владимир Путин и Александр Лукашенко."Мы довольны тем, как развивается наше сотрудничество", – сказал премьер в ходе встречи с депутатами Госдумы, говоря об отношениях двух стран.Он напомнил, что взаимный товарооборот достиг порядка 50 миллиардов долларов."Сегодня вместе мы плечом к плечу не просто противостоим тем санкциям, которые вводят против нас недружественные государства, а развиваемся, и развиваемся на пользу нашим людям. Вопросы, связанные с улучшением качества жизни - это то, что составляет основу работы как Союзного государства, так и ЕАЭС, и СНГ", - добавил он.

https://ria.ru/20230405/diplomatiya-1862861189.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, в мире, москва, михаил мишустин, госдума рф, снг, владимир путин, александр лукашенко, евразийский экономический союз