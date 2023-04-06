https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863545906.html
Чернышенко: Россия и Вьетнам утвердят долгосрочный план сотрудничества
Чернышенко: Россия и Вьетнам утвердят долгосрочный план сотрудничества - РИА Новости, 06.04.2023
Чернышенко: Россия и Вьетнам утвердят долгосрочный план сотрудничества
Россия и Вьетнам утвердят долгосрочный план развития двустороннего сотрудничества, рассчитанный на период до 2030 года, сообщил российским журналистам... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:35
2023-04-06T17:35
2023-04-06T17:35
россия
вьетнам
ханой
дмитрий чернышенко
зарубежнефть
газпром
новатэк
экономика
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ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Россия и Вьетнам утвердят долгосрочный план развития двустороннего сотрудничества, рассчитанный на период до 2030 года, сообщил российским журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на полях прошедшего в четверг в Ханое российско-вьетнамского делового форума. "Что касается торгово-экономических отношений, я могу сказать, что это спящий гигант, учитывая экономики наших стран, учитывая наш настрой на братские партнерские отношения", - отметил вице-премьер. По его словам, стороны видят огромный потенциал удвоения товарооборота уже к 2025 году до 10 миллиардов долларов, что базируется на расчете "гигантских проектов, которые готовы здесь осуществлять наши флагманские компании, такие как "Зарубежнефть", "Газпром", "Новатэк" и РЖД". Чернышенко при этом подчеркнул важность создания в самое ближайшее время благоприятных условий для финансовых взаиморасчетов в национальных валютах, для обеспечения беспрепятственной логистики грузов и пассажиров между двумя странами и обеспечение льготного, упрощенного визового режима для граждан России и Вьетнама. "Мы поставили действительно очень амбициозные цели, но они достижимы. Мы договорились, что будет сделан очень подробный как дорожная карта план до 2030 года, куда будут включены мероприятия по трем основным направлениям: первое - общая система, которая позволит осуществлять платежи в национальных валютах; второе - это облегчение визового режима и третье, конечно, логистика", - сказал вице-премьер.
https://ria.ru/20230406/vetnam-1863505168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, ханой, дмитрий чернышенко, зарубежнефть, газпром, новатэк, экономика
Россия, Вьетнам, Ханой, Дмитрий Чернышенко, Зарубежнефть, Газпром, Новатэк, Экономика
Чернышенко: Россия и Вьетнам утвердят долгосрочный план сотрудничества
Чернышенко: Россия и Вьетнам утвердят долгосрочный план двустороннего сотрудничества
ХАНОЙ, 6 апр - РИА Новости. Россия и Вьетнам утвердят долгосрочный план развития двустороннего сотрудничества, рассчитанный на период до 2030 года, сообщил российским журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на полях прошедшего в четверг в Ханое российско-вьетнамского делового форума.
"Что касается торгово-экономических отношений, я могу сказать, что это спящий гигант, учитывая экономики наших стран, учитывая наш настрой на братские партнерские отношения", - отметил вице-премьер. По его словам, стороны видят огромный потенциал удвоения товарооборота уже к 2025 году до 10 миллиардов долларов, что базируется на расчете "гигантских проектов, которые готовы здесь осуществлять наши флагманские компании, такие как "Зарубежнефть
", "Газпром
", "Новатэк
" и РЖД
".
Чернышенко при этом подчеркнул важность создания в самое ближайшее время благоприятных условий для финансовых взаиморасчетов в национальных валютах, для обеспечения беспрепятственной логистики грузов и пассажиров между двумя странами и обеспечение льготного, упрощенного визового режима для граждан России и Вьетнама.
"Мы поставили действительно очень амбициозные цели, но они достижимы. Мы договорились, что будет сделан очень подробный как дорожная карта план до 2030 года, куда будут включены мероприятия по трем основным направлениям: первое - общая система, которая позволит осуществлять платежи в национальных валютах; второе - это облегчение визового режима и третье, конечно, логистика", - сказал вице-премьер.
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