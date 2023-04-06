https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863541021.html

Sputnik расширяет сотрудничество с латиноамериканскими СМИ

Sputnik расширяет сотрудничество с латиноамериканскими СМИ - РИА Новости, 06.04.2023

Sputnik расширяет сотрудничество с латиноамериканскими СМИ

Международное информационное агентство и радио Sputnik и издание Diario El Tiempo de Guatemala подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:22

2023-04-06T17:22

2023-04-06T17:22

sputnik

латинская америка

гватемала (республика)

миа "россия сегодня"

новости агентства

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и издание Diario El Tiempo de Guatemala подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает регулярный обмен новостными материалами на испанском языке при освещении культурных, гуманитарных, экономических, спортивных и политических событий и организацию совместных информационных проектов.Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и директор гватемальского интернет-портала Джессика Памела Диматтео.Говоря о значимости соглашения, Василий Пушков отметил, что сотрудничество с Латинской Америкой в последнее время только набирает обороты, и растущий интерес со стороны партнёров из-за океана в очередной раз доказывает, что у наших стран много точек соприкосновения, и они позволят воплотить в жизнь ещё больше совместных инициатив.Важность подписания документа сегодня отметила и Джессика Диматтео, подчеркнув, что проблемы в информационном пространстве вызывают большую тревогу, в частности проблема распространения фейковых новостей в сети Интернет, а издание Diario Tiempo GT как раз и было создано для того, чтобы играть ведущую роль в распространении национальных и международных новостей при соблюдении информационного баланса.Соглашение с Diario Tiempo GT стало третьим документом, подписанным со средствами массовой информации Гватемалы.

https://ria.ru/20230315/sotrudnichestvo-1858080063.html

латинская америка

гватемала (республика)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

sputnik, латинская америка, гватемала (республика), миа "россия сегодня", новости агентства