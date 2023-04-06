Рейтинг@Mail.ru
Sputnik расширяет сотрудничество с латиноамериканскими СМИ - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/sotrudnichestvo-1863541021.html
Sputnik расширяет сотрудничество с латиноамериканскими СМИ
Sputnik расширяет сотрудничество с латиноамериканскими СМИ - РИА Новости, 06.04.2023
Sputnik расширяет сотрудничество с латиноамериканскими СМИ
Международное информационное агентство и радио Sputnik и издание Diario El Tiempo de Guatemala подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:22
2023-04-06T17:22
sputnik
латинская америка
гватемала (республика)
миа "россия сегодня"
новости агентства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863537807_0:147:3073:1877_1920x0_80_0_0_2ae285bfb4a3c496f54c13e77f3e2121.jpg
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и издание Diario El Tiempo de Guatemala подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает регулярный обмен новостными материалами на испанском языке при освещении культурных, гуманитарных, экономических, спортивных и политических событий и организацию совместных информационных проектов.Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и директор гватемальского интернет-портала Джессика Памела Диматтео.Говоря о значимости соглашения, Василий Пушков отметил, что сотрудничество с Латинской Америкой в последнее время только набирает обороты, и растущий интерес со стороны партнёров из-за океана в очередной раз доказывает, что у наших стран много точек соприкосновения, и они позволят воплотить в жизнь ещё больше совместных инициатив.Важность подписания документа сегодня отметила и Джессика Диматтео, подчеркнув, что проблемы в информационном пространстве вызывают большую тревогу, в частности проблема распространения фейковых новостей в сети Интернет, а издание Diario Tiempo GT как раз и было создано для того, чтобы играть ведущую роль в распространении национальных и международных новостей при соблюдении информационного баланса.Соглашение с Diario Tiempo GT стало третьим документом, подписанным со средствами массовой информации Гватемалы.
https://ria.ru/20230315/sotrudnichestvo-1858080063.html
латинская америка
гватемала (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863537807_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_c403bb5da7a080bb266115866acffb52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
sputnik, латинская америка, гватемала (республика), миа "россия сегодня", новости агентства
Sputnik, Латинская Америка, Гватемала (республика), МИА "Россия сегодня", Новости агентства

Sputnik расширяет сотрудничество с латиноамериканскими СМИ

© SputnikSputnik расширяет сотрудничество с латиноамериканскими СМИ
Sputnik расширяет сотрудничество с латиноамериканскими СМИ - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Sputnik
Sputnik расширяет сотрудничество с латиноамериканскими СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и издание Diario El Tiempo de Guatemala подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает регулярный обмен новостными материалами на испанском языке при освещении культурных, гуманитарных, экономических, спортивных и политических событий и организацию совместных информационных проектов.
Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и директор гватемальского интернет-портала Джессика Памела Диматтео.
Говоря о значимости соглашения, Василий Пушков отметил, что сотрудничество с Латинской Америкой в последнее время только набирает обороты, и растущий интерес со стороны партнёров из-за океана в очередной раз доказывает, что у наших стран много точек соприкосновения, и они позволят воплотить в жизнь ещё больше совместных инициатив.
Важность подписания документа сегодня отметила и Джессика Диматтео, подчеркнув, что проблемы в информационном пространстве вызывают большую тревогу, в частности проблема распространения фейковых новостей в сети Интернет, а издание Diario Tiempo GT как раз и было создано для того, чтобы играть ведущую роль в распространении национальных и международных новостей при соблюдении информационного баланса.
Соглашение с Diario Tiempo GT стало третьим документом, подписанным со средствами массовой информации Гватемалы.
Директор Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и и.о. ректора университет национального развития Ветеран, профессор, доктор Мохамад Ирхаса Эффенди во время подписания меморандума о взаимопонимании между информагенством и университетом - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Sputnik и индонезийский университет договорились о сотрудничестве
15 марта, 16:29
 
SputnikЛатинская АмерикаГватемала (республика)МИА "Россия сегодня"Новости агентства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала