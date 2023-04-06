https://ria.ru/20230406/soglasheniya-1863390836.html

Замглавы МИД Украины обвинил Германию в провале Минских соглашений

Замглавы МИД Украины обвинил Германию в провале Минских соглашений - РИА Новости, 06.04.2023

Замглавы МИД Украины обвинил Германию в провале Минских соглашений

Одной из причин "провала Минских соглашений" стали "эгоистические интересы" Германии, заявил в интервью изданию "РБК-Украина" экс-посол Киева в ФРГ, замминистра РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:22

2023-04-06T10:22

2023-04-06T11:24

в мире

германия

украина

россия

андрей мельник

ангела меркель

олаф шольц

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Одной из причин "провала Минских соглашений" стали "эгоистические интересы" Германии, заявил в интервью изданию "РБК-Украина" экс-посол Киева в ФРГ, замминистра иностранных дел Андрей Мельник.По его словам, Берлин вместо того, чтобы добиваться от Москвы выполнения минских договоренностей, решил "не раздражать россиян". Мельник известен своими резкими высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне его раскритиковали за высказывания о лидере украинских националистов Степане Бандере. В октябре Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной. Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Der Spiegel признался, что сам говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" Минских соглашений и что он не планировал следовать их условиям. Перед этим Меркель сказала, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее, с этим согласился Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на котором согласовывались параметры договоренностей.Комплекс мер по выполнению этих соглашений был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и войсками самопровозглашенных республик, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские договоренности, в результате 22 февраля 2022 года Москва признала Луганскую и Донецкую народные республики. Как отмечал президент России Владимир Путин, решение продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, "ждать уже было нельзя".

https://ria.ru/20230403/melnik-1862548765.html

https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853909473.html

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, германия, украина, россия, андрей мельник, ангела меркель, олаф шольц