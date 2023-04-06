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Замглавы МИД Украины обвинил Германию в провале Минских соглашений - РИА Новости, 06.04.2023
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10:22 06.04.2023 (обновлено: 11:24 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/soglasheniya-1863390836.html
Замглавы МИД Украины обвинил Германию в провале Минских соглашений
Замглавы МИД Украины обвинил Германию в провале Минских соглашений - РИА Новости, 06.04.2023
Замглавы МИД Украины обвинил Германию в провале Минских соглашений
Одной из причин "провала Минских соглашений" стали "эгоистические интересы" Германии, заявил в интервью изданию "РБК-Украина" экс-посол Киева в ФРГ, замминистра РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:22
2023-04-06T11:24
в мире
германия
украина
россия
андрей мельник
ангела меркель
олаф шольц
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Одной из причин "провала Минских соглашений" стали "эгоистические интересы" Германии, заявил в интервью изданию "РБК-Украина" экс-посол Киева в ФРГ, замминистра иностранных дел Андрей Мельник.По его словам, Берлин вместо того, чтобы добиваться от Москвы выполнения минских договоренностей, решил "не раздражать россиян". Мельник известен своими резкими высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне его раскритиковали за высказывания о лидере украинских националистов Степане Бандере. В октябре Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной. Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Der Spiegel признался, что сам говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" Минских соглашений и что он не планировал следовать их условиям. Перед этим Меркель сказала, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее, с этим согласился Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на котором согласовывались параметры договоренностей.Комплекс мер по выполнению этих соглашений был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и войсками самопровозглашенных республик, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские договоренности, в результате 22 февраля 2022 года Москва признала Луганскую и Донецкую народные республики. Как отмечал президент России Владимир Путин, решение продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, "ждать уже было нельзя".
https://ria.ru/20230403/melnik-1862548765.html
https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853909473.html
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в мире, германия, украина, россия, андрей мельник, ангела меркель, олаф шольц
В мире, Германия, Украина, Россия, Андрей Мельник, Ангела Меркель, Олаф Шольц
Замглавы МИД Украины обвинил Германию в провале Минских соглашений

Экс-посол Украины в Берлине Мельник назвал эгоизм ФРГ причиной провала Минских соглашений

© Фото : MFA of UkraineАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : MFA of Ukraine
Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Одной из причин "провала Минских соглашений" стали "эгоистические интересы" Германии, заявил в интервью изданию "РБК-Украина" экс-посол Киева в ФРГ, замминистра иностранных дел Андрей Мельник.
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"Почему провалился Минск? Почему потерпел крах "нормандский формат"? Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не удосужилась стать, по словам Бисмарка, "честным маклером". Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, которые вышли в конце концов на первый план", — считает дипломат.
По его словам, Берлин вместо того, чтобы добиваться от Москвы выполнения минских договоренностей, решил "не раздражать россиян".
Мельник известен своими резкими высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне его раскритиковали за высказывания о лидере украинских националистов Степане Бандере. В октябре Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Немцы резко ответили на грубость Мельника
3 апреля, 07:08
Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Der Spiegel признался, что сам говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" Минских соглашений и что он не планировал следовать их условиям. Перед этим Меркель сказала, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее, с этим согласился Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на котором согласовывались параметры договоренностей.
Комплекс мер по выполнению этих соглашений был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и войсками самопровозглашенных республик, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские договоренности, в результате 22 февраля 2022 года Москва признала Луганскую и Донецкую народные республики. Как отмечал президент России Владимир Путин, решение продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, "ждать уже было нельзя".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Под прикрытием Минских соглашений Киев готовили к войне, заявил Небензя
23 февраля, 01:13
 
В миреГерманияУкраинаРоссияАндрей МельникАнгела МеркельОлаф Шольц
 
 
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