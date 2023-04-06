Замглавы МИД Украины обвинил Германию в провале Минских соглашений
Экс-посол Украины в Берлине Мельник назвал эгоизм ФРГ причиной провала Минских соглашений
Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Одной из причин "провала Минских соглашений" стали "эгоистические интересы" Германии, заявил в интервью изданию "РБК-Украина" экс-посол Киева в ФРГ, замминистра иностранных дел Андрей Мельник.
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"Почему провалился Минск? Почему потерпел крах "нормандский формат"? Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не удосужилась стать, по словам Бисмарка, "честным маклером". Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, которые вышли в конце концов на первый план", — считает дипломат.
Мельник известен своими резкими высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне его раскритиковали за высказывания о лидере украинских националистов Степане Бандере. В октябре Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Der Spiegel признался, что сам говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" Минских соглашений и что он не планировал следовать их условиям. Перед этим Меркель сказала, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее, с этим согласился Франсуа Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на котором согласовывались параметры договоренностей.
Комплекс мер по выполнению этих соглашений был подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и войсками самопровозглашенных республик, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские договоренности, в результате 22 февраля 2022 года Москва признала Луганскую и Донецкую народные республики. Как отмечал президент России Владимир Путин, решение продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, "ждать уже было нельзя".