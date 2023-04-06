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Под Калининградом нашли фрагменты штурмовика вместе с останками экипажа - РИА Новости, 06.04.2023
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23:48 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/shturmovik-1863625761.html
Под Калининградом нашли фрагменты штурмовика вместе с останками экипажа
Под Калининградом нашли фрагменты штурмовика вместе с останками экипажа - РИА Новости, 06.04.2023
Под Калининградом нашли фрагменты штурмовика вместе с останками экипажа
Обломки самолета "Ил-2", разбившегося в начале 1945 года, нашли в окрестностях Ладушкина под Калининградом, поисковики смогли установить и имена членов экипажа, РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T23:48
2023-04-06T23:48
калининград
ладушкин
кенигсберг
ил-2
общество
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КАЛИНИНГРАД, 6 апр - РИА Новости. Обломки самолета "Ил-2", разбившегося в начале 1945 года, нашли в окрестностях Ладушкина под Калининградом, поисковики смогли установить и имена членов экипажа, сообщил РИА Новости председатель Совета региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов. "В окрестностях города Ладушкин обнаружили обломки самолета "Ил-2" и останки двух членов экипажа. В ходе поисковой работы и изучения архивных данных удалось установить обстоятельства гибели летчиков", - сообщил Хисамов. Как удалась установить поисковикам, самолет был подбит малой зенитной артиллерией противника, загорелся в воздухе и стал падать в лес в северо-восточном направлении, в сторону Кенигсберга (бывшая столица Восточной Пруссии, сейчас - Калининград). Штурмовик рухнул на вражеские позиции, при столкновении с землей взорвался на собственных авиабомбах. "Части самолета разлетелись в радиусе до 100 метров. Раздробленные останки двух летчиков находились на значительном расстоянии друг от друга. Пилота взрывом отбросило на десятки метров, а стрелок-радист был возле воронки, образовавшейся от падения Ил-2", - рассказал Хисамов. Вместе с останками пилота поисковики нашли орден Красной Звезды. По его заводскому номеру они смогли установить имена членов экипажа - лётчика Петра Неумоина и воздушного стрелка-радиста Сумбата Качканьяна. Как рассказал Хисамов, согласно архивным данным, 29 января 1945 года группа из 16 самолетов "Ил-2" 999-го штурмового авиационного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии вылетела поддерживать наступление наземных войск, которые накануне подступили к Кенигсбергу и завершали его окружение. Перед летчиками стояла задача нанести бомбоштурмовые удары в юго-западной и центральной частях города. Однако на подходе к нему самолеты попали в сильный снегопад, и отдельные экипажи бомбили вне района Кенигсберга другие цели. Два экипажа сбились с курса и были вынуждены посадить свои самолеты на аэродромы других авиачастей. Экипаж лейтенанта Неумоина и воздушного стрелка старшего сержанта Качканьяна не вернулся и до настоящего времени числится пропавшим без вести. Обнаруженные фрагменты самолета поисковики передали в музей Ладушкина, информацию о погибших летчиках внесли в Электронную книгу памяти Калининградской области. Как сообщили в поисковой организации, волонтёрам удалось найти близких Сумбата Качканьяна, его останки захоронят на родине в Абхазии. Поиск родных лейтенанта Неумоина из станицы Наурской продолжается.
https://ria.ru/20221229/rvio-1841618996.html
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калининград, ладушкин, кенигсберг, ил-2, общество
Калининград, Ладушкин, Кенигсберг, Ил-2, Общество
Под Калининградом нашли фрагменты штурмовика вместе с останками экипажа

Под Калининградом нашли фрагменты штурмовика "Ил-2" вместе с останками экипажа

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНа одной из улиц Калининградской области
На одной из улиц Калининградской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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На одной из улиц Калининградской области. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 апр - РИА Новости. Обломки самолета "Ил-2", разбившегося в начале 1945 года, нашли в окрестностях Ладушкина под Калининградом, поисковики смогли установить и имена членов экипажа, сообщил РИА Новости председатель Совета региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.
"В окрестностях города Ладушкин обнаружили обломки самолета "Ил-2" и останки двух членов экипажа. В ходе поисковой работы и изучения архивных данных удалось установить обстоятельства гибели летчиков", - сообщил Хисамов.
Выставка приуроченная к 115-летию основания Императорского Русского военно-исторического общества и 10-летию Российского военно-исторического общества - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Российское военно-историческое общество
29 декабря 2022, 01:16
Как удалась установить поисковикам, самолет был подбит малой зенитной артиллерией противника, загорелся в воздухе и стал падать в лес в северо-восточном направлении, в сторону Кенигсберга (бывшая столица Восточной Пруссии, сейчас - Калининград). Штурмовик рухнул на вражеские позиции, при столкновении с землей взорвался на собственных авиабомбах.
"Части самолета разлетелись в радиусе до 100 метров. Раздробленные останки двух летчиков находились на значительном расстоянии друг от друга. Пилота взрывом отбросило на десятки метров, а стрелок-радист был возле воронки, образовавшейся от падения Ил-2", - рассказал Хисамов.
Вместе с останками пилота поисковики нашли орден Красной Звезды. По его заводскому номеру они смогли установить имена членов экипажа - лётчика Петра Неумоина и воздушного стрелка-радиста Сумбата Качканьяна.
Как рассказал Хисамов, согласно архивным данным, 29 января 1945 года группа из 16 самолетов "Ил-2" 999-го штурмового авиационного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии вылетела поддерживать наступление наземных войск, которые накануне подступили к Кенигсбергу и завершали его окружение. Перед летчиками стояла задача нанести бомбоштурмовые удары в юго-западной и центральной частях города. Однако на подходе к нему самолеты попали в сильный снегопад, и отдельные экипажи бомбили вне района Кенигсберга другие цели. Два экипажа сбились с курса и были вынуждены посадить свои самолеты на аэродромы других авиачастей. Экипаж лейтенанта Неумоина и воздушного стрелка старшего сержанта Качканьяна не вернулся и до настоящего времени числится пропавшим без вести.
Обнаруженные фрагменты самолета поисковики передали в музей Ладушкина, информацию о погибших летчиках внесли в Электронную книгу памяти Калининградской области.
Как сообщили в поисковой организации, волонтёрам удалось найти близких Сумбата Качканьяна, его останки захоронят на родине в Абхазии. Поиск родных лейтенанта Неумоина из станицы Наурской продолжается.
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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КалининградЛадушкинКенигсбергИл-2Общество
 
 
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