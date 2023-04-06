https://ria.ru/20230406/shoygu-1863485199.html
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на нижегородских предприятиях
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на нижегородских предприятиях - РИА Новости, 06.04.2023
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на нижегородских предприятиях
Предприятия оборонно-промышленного комплекса Нижегородского области за последние месяцы в разы нарастили производство артиллерийских и авиационных боеприпасов,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:36
2023-04-06T14:36
2023-04-06T15:04
россия
безопасность
сергей шойгу
нижегородская область
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Нижегородского области за последние месяцы в разы нарастили производство артиллерийских и авиационных боеприпасов, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ по итогам визита на эти заводы главы военного ведомства Сергея Шойгу."Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области осуществляющих выпуск боеприпасов различной номенклатуры, в том числе артиллерийские и авиационные боеприпасы. Глава военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения. Представители руководства предприятий доложили Сергею Шойгу, что за последние несколько месяцев для обеспечения войск боеприпасами в разы увеличен объем выпускаемой продукции всей номенклатуры", - говорится в релизе.Главы предприятий также доложили министру об расширении производства средств поражения для войск, задействованных в СВО. В завершение работы Шойгу провел рабочее совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на котором "особое внимание обратил на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа".
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Шойгу посетил предприятие ОПК. Кадры из Нижегородской области
Шойгу посетил предприятие ОПК. Кадры из Нижегородской области
2023-04-06T14:36
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PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, сергей шойгу, нижегородская область
Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Нижегородская область
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на нижегородских предприятиях
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на нижегородских заводах, выпускающих боеприпасы
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Нижегородского области за последние месяцы в разы нарастили производство артиллерийских и авиационных боеприпасов, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ по итогам визита на эти заводы главы военного ведомства Сергея Шойгу.
"Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области осуществляющих выпуск боеприпасов различной номенклатуры, в том числе артиллерийские и авиационные боеприпасы. Глава военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения. Представители руководства предприятий доложили Сергею Шойгу, что за последние несколько месяцев для обеспечения войск боеприпасами в разы увеличен объем выпускаемой продукции всей номенклатуры", - говорится в релизе.
Главы предприятий также доложили министру об расширении производства средств поражения для войск, задействованных в СВО. В завершение работы Шойгу провел рабочее совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на котором "особое внимание обратил на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа".
Шойгу проверил, как выполняется оборонзаказ в концерне "Калашников"