https://ria.ru/20230406/shoygu-1863485199.html

Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на нижегородских предприятиях

Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на нижегородских предприятиях - РИА Новости, 06.04.2023

Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на нижегородских предприятиях

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Нижегородского области за последние месяцы в разы нарастили производство артиллерийских и авиационных боеприпасов,... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:36

2023-04-06T14:36

2023-04-06T15:04

россия

безопасность

сергей шойгу

нижегородская область

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Нижегородского области за последние месяцы в разы нарастили производство артиллерийских и авиационных боеприпасов, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ по итогам визита на эти заводы главы военного ведомства Сергея Шойгу."Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области осуществляющих выпуск боеприпасов различной номенклатуры, в том числе артиллерийские и авиационные боеприпасы. Глава военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения. Представители руководства предприятий доложили Сергею Шойгу, что за последние несколько месяцев для обеспечения войск боеприпасами в разы увеличен объем выпускаемой продукции всей номенклатуры", - говорится в релизе.Главы предприятий также доложили министру об расширении производства средств поражения для войск, задействованных в СВО. В завершение работы Шойгу провел рабочее совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на котором "особое внимание обратил на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа".

https://ria.ru/20221223/kalashnikov-1840784009.html

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Шойгу посетил предприятие ОПК. Кадры из Нижегородской области Шойгу посетил предприятие ОПК. Кадры из Нижегородской области 2023-04-06T14:36 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, сергей шойгу, нижегородская область