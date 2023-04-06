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Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 37 школ
Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 37 школ - РИА Новости, 06.04.2023
Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 37 школ
В Тверской области в 2023 году отремонтируют 37 школ, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:44
2023-04-06T14:44
2023-04-06T14:44
тверская область
игорь руденя
россия
тверская область
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ТВЕРЬ, 6 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году отремонтируют 37 школ, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, программа укрепления материально-технической базы учреждений образования инициирована главой региона.На заседании регионального правительства принято решение о включении дополнительно шести школ в региональную программу по укреплению материально-технической базы учреждений образования к предусмотренной ранее 31 школе. Таким образом, всего в 2023 году работы по программе проведут в 37 учебных заведениях региона.Кроме того, в учреждениях образования Верхневолжья проводятся работы по модернизации в рамках государственной программы РФ "Развитие образования". В 2023 году в нее вошли 14 учреждений региона, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230403/shkola-1862597863.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь руденя, россия, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Россия, Тверская область
ТВЕРЬ, 6 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году отремонтируют 37 школ, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, программа укрепления материально-технической базы учреждений образования инициирована главой региона.
На заседании регионального правительства принято решение о включении дополнительно шести школ в региональную программу по укреплению материально-технической базы учреждений образования к предусмотренной ранее 31 школе. Таким образом, всего в 2023 году работы по программе проведут в 37 учебных заведениях региона.
Кроме того, в учреждениях образования Верхневолжья проводятся работы по модернизации в рамках государственной программы РФ
"Развитие образования". В 2023 году в нее вошли 14 учреждений региона, пояснили в пресс-службе.
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