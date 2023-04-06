https://ria.ru/20230406/shkoly-1863482805.html

Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 37 школ

Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 37 школ - РИА Новости, 06.04.2023

Руденя: в Тверской области в 2023 году отремонтируют 37 школ

В Тверской области в 2023 году отремонтируют 37 школ, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:44

2023-04-06T14:44

2023-04-06T14:44

тверская область

игорь руденя

россия

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863481769_0:111:1300:842_1920x0_80_0_0_2d92e177b8508984a8f4171d806d5ac6.jpg

ТВЕРЬ, 6 апр – РИА Новости. В Тверской области в 2023 году отремонтируют 37 школ, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, программа укрепления материально-технической базы учреждений образования инициирована главой региона.На заседании регионального правительства принято решение о включении дополнительно шести школ в региональную программу по укреплению материально-технической базы учреждений образования к предусмотренной ранее 31 школе. Таким образом, всего в 2023 году работы по программе проведут в 37 учебных заведениях региона.Кроме того, в учреждениях образования Верхневолжья проводятся работы по модернизации в рамках государственной программы РФ "Развитие образования". В 2023 году в нее вошли 14 учреждений региона, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230403/shkola-1862597863.html

россия

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, россия, тверская область