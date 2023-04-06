В Башкирии подросток умер в школе после игры на перемене
СК: подростку в Башкирии стало плохо после борьбы со сверстником на перемене, он умер
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 6 апр - РИА Новости. Подросток в школе в Башкирии во время игры на перемене боролся со сверстником, ему стало плохо и он скончался до приезда скорой помощи, сообщили в СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, трагедия произошла в четверг в городе Октябрьский.
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"На перемене двое 14-летних мальчиков в ходе игры начали бороться, после чего одному из подростков стало плохо. Учащиеся и педагогический состав попытались помочь ему и вызвали бригаду медицинских сотрудников, однако по прибытии была констатировали смерть подростка", - говорится в сообщении.
Следователи допрашивают очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
"В рамках расследования также будет проверена полнота принимаемых мер работниками школы по обеспечению безопасности учащихся, по результатам ответственным должностным лицам будет дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело о халатности", - рассказали в СУСК РФ по Башкирии.