https://ria.ru/20230406/shkolnik-1863544849.html

В Башкирии подросток умер в школе после игры на перемене

В Башкирии подросток умер в школе после игры на перемене - РИА Новости, 06.04.2023

В Башкирии подросток умер в школе после игры на перемене

Подросток в школе в Башкирии во время игры на перемене боролся со сверстником, ему стало плохо и он скончался до приезда скорой помощи, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:33

2023-04-06T17:33

2023-04-06T17:33

происшествия

октябрьский

республика башкортостан

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УФА, 6 апр - РИА Новости. Подросток в школе в Башкирии во время игры на перемене боролся со сверстником, ему стало плохо и он скончался до приезда скорой помощи, сообщили в СУСК РФ по региону. По данным ведомства, трагедия произошла в четверг в городе Октябрьский. Следователи допрашивают очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу. "В рамках расследования также будет проверена полнота принимаемых мер работниками школы по обеспечению безопасности учащихся, по результатам ответственным должностным лицам будет дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело о халатности", - рассказали в СУСК РФ по Башкирии.

https://ria.ru/20221011/proisshestviya-1822987121.html

октябрьский

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, октябрьский, республика башкортостан