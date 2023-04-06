https://ria.ru/20230406/sanktsii-1863486089.html

Немецкое ТВ выпустило сюжет о неэффективности антироссийских санкций

Немецкое ТВ выпустило сюжет о неэффективности антироссийских санкций - РИА Новости, 06.04.2023

Немецкое ТВ выпустило сюжет о неэффективности антироссийских санкций

Немецкий телеканал Das Erste выпустил сюжет о неэффективности санкций ЕС против России и их негативном влиянии на промышленность Германии. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:39

2023-04-06T14:39

2023-04-06T16:55

экономика

россия

германия

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Немецкий телеканал Das Erste выпустил сюжет о неэффективности санкций ЕС против России и их негативном влиянии на промышленность Германии. "Кажется, многочисленные пакеты санкций Запада не ослабляют Россию... Вместо этого (РФ)... снова и снова находит лазейки для смягчения последствий санкций. Но в Германии предприятия также ощущают последствия благонамеренной санкционной политики", - отметила ведущая телеканала. В сюжете говорится, что от санкций сильно пострадал один из крупнейших в Германии заводов азотных удобрений SKW Piesteritz (входит в чешскую группу Agrofert) в городе Виттенберг. Дело в том, передает ТВ, что российские производители являются крупнейшими поставщиками мочевины в ЕС, но при этом они платят за газ 5 евро за мегаватт-час, а SKW Piesteritz – 50 евро. Впоследствии из-за нерентабельности производства немецкий завод был вынужден остановить работу одной из двух установок, добавляется в репортаже. "Мы закрываем нашу входную дверь и следим за тем, чтобы российский газ не попал в Европу. Задняя дверь нашего дома же открыта настежь. То есть мы импортируем российский газ в виде мочевины по самым выгодным условиям", - заявил телеканалу представитель SKW Piesteritz Кристофер Профитлих, добавив, что ежемесячно в Европу приходят 16 кораблей с удобрением из России. То же самое, по словам ведущего, коснулось крупнейшего в мире немецкого химического концерна BASF: четыре недели назад концерн заявил о переносе половины производства мочевины за рубеж и сокращении 2000 рабочих мест в Германии. При этом эксперт по торговле агропродукцией Беттина Рудлофф в разговоре с телеканалом отметила, что сложно установить ограничение на экспорт Россией удобрений из-за зерновой сделки. В сюжете также подробно рассказывается о последствиях санкций для дорожного строительства Германии: из-за отказа от российской нефти цены на битум, необходимый для производства асфальтобетона, выросли на 40%. Однако, в видео говорится, что и для России санкции проходят не бесследно, их последствия могут усилиться в долгосрочной перспективе: больше всего в результате санкций пострадала автостроительная отрасль, теперь 90% автомобилей приходят в Россию из Китая. "В повседневной жизни России санкции едва ли ощущаются. Московские супермаркеты хорошо снабжены. Инфляция падает. Очевидно, что российская экономика держится лучше, чем все думали", - сделал вывод в конце сюжета ведущий.

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

https://ria.ru/20230402/banki-1861551522.html

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html

россия

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, германия, санкции в отношении россии