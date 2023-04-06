Рейтинг@Mail.ru
Немецкое ТВ выпустило сюжет о неэффективности антироссийских санкций - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 06.04.2023 (обновлено: 16:55 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/sanktsii-1863486089.html
Немецкое ТВ выпустило сюжет о неэффективности антироссийских санкций
Немецкое ТВ выпустило сюжет о неэффективности антироссийских санкций - РИА Новости, 06.04.2023
Немецкое ТВ выпустило сюжет о неэффективности антироссийских санкций
Немецкий телеканал Das Erste выпустил сюжет о неэффективности санкций ЕС против России и их негативном влиянии на промышленность Германии. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:39
2023-04-06T16:55
экономика
россия
германия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg
БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Немецкий телеканал Das Erste выпустил сюжет о неэффективности санкций ЕС против России и их негативном влиянии на промышленность Германии. "Кажется, многочисленные пакеты санкций Запада не ослабляют Россию... Вместо этого (РФ)... снова и снова находит лазейки для смягчения последствий санкций. Но в Германии предприятия также ощущают последствия благонамеренной санкционной политики", - отметила ведущая телеканала. В сюжете говорится, что от санкций сильно пострадал один из крупнейших в Германии заводов азотных удобрений SKW Piesteritz (входит в чешскую группу Agrofert) в городе Виттенберг. Дело в том, передает ТВ, что российские производители являются крупнейшими поставщиками мочевины в ЕС, но при этом они платят за газ 5 евро за мегаватт-час, а SKW Piesteritz – 50 евро. Впоследствии из-за нерентабельности производства немецкий завод был вынужден остановить работу одной из двух установок, добавляется в репортаже. "Мы закрываем нашу входную дверь и следим за тем, чтобы российский газ не попал в Европу. Задняя дверь нашего дома же открыта настежь. То есть мы импортируем российский газ в виде мочевины по самым выгодным условиям", - заявил телеканалу представитель SKW Piesteritz Кристофер Профитлих, добавив, что ежемесячно в Европу приходят 16 кораблей с удобрением из России. То же самое, по словам ведущего, коснулось крупнейшего в мире немецкого химического концерна BASF: четыре недели назад концерн заявил о переносе половины производства мочевины за рубеж и сокращении 2000 рабочих мест в Германии. При этом эксперт по торговле агропродукцией Беттина Рудлофф в разговоре с телеканалом отметила, что сложно установить ограничение на экспорт Россией удобрений из-за зерновой сделки. В сюжете также подробно рассказывается о последствиях санкций для дорожного строительства Германии: из-за отказа от российской нефти цены на битум, необходимый для производства асфальтобетона, выросли на 40%. Однако, в видео говорится, что и для России санкции проходят не бесследно, их последствия могут усилиться в долгосрочной перспективе: больше всего в результате санкций пострадала автостроительная отрасль, теперь 90% автомобилей приходят в Россию из Китая. "В повседневной жизни России санкции едва ли ощущаются. Московские супермаркеты хорошо снабжены. Инфляция падает. Очевидно, что российская экономика держится лучше, чем все думали", - сделал вывод в конце сюжета ведущий.
https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html
https://ria.ru/20230402/banki-1861551522.html
https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_d0f7a0fad6736142a18032ad12919e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, германия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Германия, Санкции в отношении России
Немецкое ТВ выпустило сюжет о неэффективности антироссийских санкций

Das Erste показал сюжет о негативном влиянии санкций на промышленность Германии

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 апр - РИА Новости. Немецкий телеканал Das Erste выпустил сюжет о неэффективности санкций ЕС против России и их негативном влиянии на промышленность Германии.
"Кажется, многочисленные пакеты санкций Запада не ослабляют Россию... Вместо этого (РФ)... снова и снова находит лазейки для смягчения последствий санкций. Но в Германии предприятия также ощущают последствия благонамеренной санкционной политики", - отметила ведущая телеканала.
Долларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Русофобия становится все дороже
4 апреля, 08:00
В сюжете говорится, что от санкций сильно пострадал один из крупнейших в Германии заводов азотных удобрений SKW Piesteritz (входит в чешскую группу Agrofert) в городе Виттенберг. Дело в том, передает ТВ, что российские производители являются крупнейшими поставщиками мочевины в ЕС, но при этом они платят за газ 5 евро за мегаватт-час, а SKW Piesteritz – 50 евро. Впоследствии из-за нерентабельности производства немецкий завод был вынужден остановить работу одной из двух установок, добавляется в репортаже.
"Мы закрываем нашу входную дверь и следим за тем, чтобы российский газ не попал в Европу. Задняя дверь нашего дома же открыта настежь. То есть мы импортируем российский газ в виде мочевины по самым выгодным условиям", - заявил телеканалу представитель SKW Piesteritz Кристофер Профитлих, добавив, что ежемесячно в Европу приходят 16 кораблей с удобрением из России.
То же самое, по словам ведущего, коснулось крупнейшего в мире немецкого химического концерна BASF: четыре недели назад концерн заявил о переносе половины производства мочевины за рубеж и сокращении 2000 рабочих мест в Германии. При этом эксперт по торговле агропродукцией Беттина Рудлофф в разговоре с телеканалом отметила, что сложно установить ограничение на экспорт Россией удобрений из-за зерновой сделки.
Протестующие перед зданием парламента в Афинах - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Как cнежный ком. Запад получил проблему, которую вряд ли решит
2 апреля, 08:00
В сюжете также подробно рассказывается о последствиях санкций для дорожного строительства Германии: из-за отказа от российской нефти цены на битум, необходимый для производства асфальтобетона, выросли на 40%.
Однако, в видео говорится, что и для России санкции проходят не бесследно, их последствия могут усилиться в долгосрочной перспективе: больше всего в результате санкций пострадала автостроительная отрасль, теперь 90% автомобилей приходят в Россию из Китая.
"В повседневной жизни России санкции едва ли ощущаются. Московские супермаркеты хорошо снабжены. Инфляция падает. Очевидно, что российская экономика держится лучше, чем все думали", - сделал вывод в конце сюжета ведущий.
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Год "адских санкций": Россия стала жить лучше, чем Британия
10 марта, 08:00
 
ЭкономикаРоссияГерманияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала