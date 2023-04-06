https://ria.ru/20230406/sakhalin-1863361218.html

Иностранца на Сахалине приговорили к 12 годам за помощь террористам

Иностранца на Сахалине приговорили к 12 годам за помощь террористам - РИА Новости, 06.04.2023

Иностранца на Сахалине приговорили к 12 годам за помощь террористам

Суд на Сахалине приговорил 37-летнего гражданина одной из республик Центральноазиатского региона к 12 годам лишения свободы за помощь в подготовке к совершению... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T03:49

2023-04-06T03:49

2023-04-06T03:52

происшествия

россия

сахалинская область

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 апр - РИА Новости. Суд на Сахалине приговорил 37-летнего гражданина одной из республик Центральноазиатского региона к 12 годам лишения свободы за помощь в подготовке к совершению преступлений террористической направленности, информирует в четверг управление ФСБ России по Сахалинской области. "Исходя из фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы ведомства, иностранный гражданин является приверженцем радикальных течений ислама. Проживая в Сахалинской области, он общался в интернете с активным членом международной террористической организации и принял решение участвовать в деятельности радикальной структуры. Он систематически перечислял деньги на нужды боевиков, а также оказывал им иную помощь в подготовке к совершению преступлений террористической направленности. "Первый Восточный окружной военный суд на выездном заседании в г. Южно-Сахалинске признал собранные следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области доказательства достаточными для вынесения иностранному гражданину обвинительного приговора в совершенных им преступлениях по части 2 статьи 205.5 и части 1.1 статьи 205.1 УК России, предусматривающих наказание до 20 лет лишения свободы", - уточняется в сообщении. В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

https://ria.ru/20230405/terakt-1863279955.html

https://ria.ru/20230404/obvinenie-1863045680.html

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происшествия, россия, сахалинская область, сахалин, фсб