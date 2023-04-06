https://ria.ru/20230406/rzhd-1863500268.html

Суд запретил Siemens судиться с РЖД в Берлине из-за сортировочной горки

Суд запретил Siemens судиться с РЖД в Берлине из-за сортировочной горки - РИА Новости, 06.04.2023

Суд запретил Siemens судиться с РЖД в Берлине из-за сортировочной горки

Арбитражный суд Москвы запретил компании Siemens Mobility инициировать судебные разбирательства с "Российскими железными дорогами" в Высшем земельном суде... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:14

2023-04-06T15:14

2023-04-06T15:14

экономика

берлин (город)

москва

ржд

siemens

россия

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598872835_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_65ac51b4efe8e922c8d27f36f4799c9c.jpg

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы запретил компании Siemens Mobility инициировать судебные разбирательства с "Российскими железными дорогами" в Высшем земельном суде Берлина по спорам из договора на ремонт и техобслуживание сортировочной горки на станции "Лужская" в Ленинградской области. Как следует из опубликованного в четверг определения суда, столичный суд удовлетворил требования РЖД частично – компания просила запретить "дочке" немецкого концерна Siemens инициировать разбирательства, вытекающие из этого договора от 17 декабря 2014 года, вообще во всех иностранных судах, арбитражах, международных коммерческих арбитражах. Ранее суды двух инстанций по заявлению РЖД запретили Siemens Mobility инициировать судебное разбирательство с российской компанией по этому договору в Международном арбитражном суде в Вене. Несмотря на то, что контракт на техобслуживание сортировочной горки, как и другие договоры РЖД с Siemens, содержит оговорку о рассмотрении споров в венском арбитраже, находящаяся под санкциями российская компания попросила суд запретить инициировать процессы за рубежом. Суды, удовлетворяя заявление РЖД, назвали оправданными сомнения в том, что "спор с участием лица, находящегося в государстве, применившем ограничительные меры, будет рассмотрен на территории иностранного государства, также применившего ограничительные меры, с соблюдением гарантий справедливого судебного разбирательства, в том числе касающихся беспристрастности суда". Между тем, в ходе рассмотрения споров РЖД стало известно о начавшемся судебном процессе по иску Siemens Mobility к РЖД в Высшем земельном суде Берлина. Суд, запрещая судиться в Берлине, сослался на преюдициальные обстоятельства, установленные в предыдущем деле. Siemens 12 мая сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России, в том числе концерн и его структуры решили выйти из совместных предприятий с РЖД и c 13 мая расторгнуть сервисные договоры на техническое обслуживание. В компании пояснили, что санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение договорных обязательств перед РЖД. В тот же день РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством и контролем РЖД.

https://ria.ru/20230327/rzhd-1861032679.html

https://ria.ru/20230315/sapsany-1858012007.html

https://ria.ru/20230228/sapsan-1854838760.html

берлин (город)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, берлин (город), москва, ржд, siemens, россия, происшествия, в мире