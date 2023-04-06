Рейтинг@Mail.ru
Гигантский рубин выставят на торги в США за рекордную сумму - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 06.04.2023 (обновлено: 14:48 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/rubin-1863491254.html
Гигантский рубин выставят на торги в США за рекордную сумму
Гигантский рубин выставят на торги в США за рекордную сумму - РИА Новости, 06.04.2023
Гигантский рубин выставят на торги в США за рекордную сумму
Гигантский рубин весом 55,22 карата будет выставлен на аукционе в США, организаторы рассчитывают продать его за рекордную сумму, превышающую 30 миллионов... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:46
2023-04-06T14:48
нью-йорк (город)
мозамбик
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863489029_0:436:1080:1044_1920x0_80_0_0_350110d6c65542ef75d78bb4473adb1e.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Гигантский рубин весом 55,22 карата будет выставлен на аукционе в США, организаторы рассчитывают продать его за рекордную сумму, превышающую 30 миллионов долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's. В сообщении Sotheby's в соцсетях говорится, что драгоценный камень Estrela de FURA 55.22 будет выставлен на торги в Нью-Йорке в июне и станет "самым большим и самым ценным рубином, когда-либо появлявшимся на аукционе". Ожидается, что продажа огромного камня побьет все рекорды аукционного дома, эксперты оценивают его более чем в 30 миллионов долларов. Драгоценный камень был был найден в июле 2022 года. Канадская горнодобывающая фирма Fura Gems, специализирующаяся на цветных камнях, сообщила, что обнаружила его в Мозамбике. Как отметил аукционный дом, до обработки вес рубина был около 101 карата, эксперты назвали данную находку "исключительным сокровищем природы" из-за его размеров, а также ярко-красного оттенка.
https://ria.ru/20230107/diana-1843330541.html
нью-йорк (город)
мозамбик
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863489029_0:231:1080:1041_1920x0_80_0_0_c81a0ea0a8fa997e063de50bedb7cd68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), мозамбик, сша, в мире
Нью-Йорк (город), Мозамбик, США, В мире
Гигантский рубин выставят на торги в США за рекордную сумму

Гигантский рубин выставят на торги в США за рекордную сумму более 30 миллионов долларов

© Фото : Sotheby'sРубин в 55.22 карата, выставленный на аукционе Sotheby's
Рубин в 55.22 карата, выставленный на аукционе Sotheby's - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Sotheby's
Рубин в 55.22 карата, выставленный на аукционе Sotheby's
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Гигантский рубин весом 55,22 карата будет выставлен на аукционе в США, организаторы рассчитывают продать его за рекордную сумму, превышающую 30 миллионов долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's.
В сообщении Sotheby's в соцсетях говорится, что драгоценный камень Estrela de FURA 55.22 будет выставлен на торги в Нью-Йорке в июне и станет "самым большим и самым ценным рубином, когда-либо появлявшимся на аукционе". Ожидается, что продажа огромного камня побьет все рекорды аукционного дома, эксперты оценивают его более чем в 30 миллионов долларов.
Драгоценный камень был был найден в июле 2022 года. Канадская горнодобывающая фирма Fura Gems, специализирующаяся на цветных камнях, сообщила, что обнаружила его в Мозамбике.
Как отметил аукционный дом, до обработки вес рубина был около 101 карата, эксперты назвали данную находку "исключительным сокровищем природы" из-за его размеров, а также ярко-красного оттенка.
Принцесса Диана - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Платье принцессы Дианы выставили на аукцион Sotheby's
7 января, 06:18
 
Нью-Йорк (город)МозамбикСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала