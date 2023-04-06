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Гигантский рубин выставят на торги в США за рекордную сумму

Гигантский рубин выставят на торги в США за рекордную сумму - РИА Новости, 06.04.2023

Гигантский рубин выставят на торги в США за рекордную сумму

Гигантский рубин весом 55,22 карата будет выставлен на аукционе в США, организаторы рассчитывают продать его за рекордную сумму, превышающую 30 миллионов... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:46

2023-04-06T14:46

2023-04-06T14:48

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Гигантский рубин весом 55,22 карата будет выставлен на аукционе в США, организаторы рассчитывают продать его за рекордную сумму, превышающую 30 миллионов долларов, сообщил аукционный дом Sotheby's. В сообщении Sotheby's в соцсетях говорится, что драгоценный камень Estrela de FURA 55.22 будет выставлен на торги в Нью-Йорке в июне и станет "самым большим и самым ценным рубином, когда-либо появлявшимся на аукционе". Ожидается, что продажа огромного камня побьет все рекорды аукционного дома, эксперты оценивают его более чем в 30 миллионов долларов. Драгоценный камень был был найден в июле 2022 года. Канадская горнодобывающая фирма Fura Gems, специализирующаяся на цветных камнях, сообщила, что обнаружила его в Мозамбике. Как отметил аукционный дом, до обработки вес рубина был около 101 карата, эксперты назвали данную находку "исключительным сокровищем природы" из-за его размеров, а также ярко-красного оттенка.

https://ria.ru/20230107/diana-1843330541.html

нью-йорк (город)

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