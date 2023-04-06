Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ Рубежного в ЛНР пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 06.04.2023 (обновлено: 13:50 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/rubezhnoe-1863445112.html
При обстреле ВСУ Рубежного в ЛНР пострадали четыре мирных жителя
При обстреле ВСУ Рубежного в ЛНР пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 06.04.2023
При обстреле ВСУ Рубежного в ЛНР пострадали четыре мирных жителя
Число раненных в результате обстрела города Рубежное из HIMARS увеличилось до четырех, написал в своем Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:03
2023-04-06T13:50
специальная военная операция на украине
происшествия
рубежное
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg
ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Число раненных в результате обстрела города Рубежное из HIMARS увеличилось до четырех, написал в своем Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Также повреждены несколько гражданских объектов."Инфраструктуру восстановим. Сейчас главное — оказать всю необходимую помощь раненым и обеспечить их нужными медикаментами", — сказал он.Врио главы ЛНР уточнил, что уже принял доклады о работе по ликвидации последствий обстрела и о состоянии пострадавших.
рубежное
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcd24635dab0dc43bc4e72a3e3cecfe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рубежное, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рубежное, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Рубежного в ЛНР пострадали четыре мирных жителя

Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о четырех жителях Рубежного, раненных при обстрелах ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Число раненных в результате обстрела города Рубежное из HIMARS увеличилось до четырех, написал в своем Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«

"Под огнем украинских националистов вчера оказался город Рубежное. В результате ракетного обстрела погибли два человека и четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести", — говорится в публикации.

Также повреждены несколько гражданских объектов.
"Инфраструктуру восстановим. Сейчас главное — оказать всю необходимую помощь раненым и обеспечить их нужными медикаментами", — сказал он.
Врио главы ЛНР уточнил, что уже принял доклады о работе по ликвидации последствий обстрела и о состоянии пострадавших.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 апреля, 17:05
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРубежноеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала