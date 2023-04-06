https://ria.ru/20230406/rubezhnoe-1863445112.html

При обстреле ВСУ Рубежного в ЛНР пострадали четыре мирных жителя

При обстреле ВСУ Рубежного в ЛНР пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 06.04.2023

При обстреле ВСУ Рубежного в ЛНР пострадали четыре мирных жителя

Число раненных в результате обстрела города Рубежное из HIMARS увеличилось до четырех, написал в своем Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:03

2023-04-06T13:03

2023-04-06T13:50

специальная военная операция на украине

происшествия

рубежное

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg

ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Число раненных в результате обстрела города Рубежное из HIMARS увеличилось до четырех, написал в своем Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Также повреждены несколько гражданских объектов."Инфраструктуру восстановим. Сейчас главное — оказать всю необходимую помощь раненым и обеспечить их нужными медикаментами", — сказал он.Врио главы ЛНР уточнил, что уже принял доклады о работе по ликвидации последствий обстрела и о состоянии пострадавших.

рубежное

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рубежное, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины