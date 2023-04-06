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При обстреле ВСУ Рубежного в ЛНР пострадали четыре мирных жителя
При обстреле ВСУ Рубежного в ЛНР пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 06.04.2023
При обстреле ВСУ Рубежного в ЛНР пострадали четыре мирных жителя
Число раненных в результате обстрела города Рубежное из HIMARS увеличилось до четырех, написал в своем Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:03
2023-04-06T13:03
2023-04-06T13:50
специальная военная операция на украине
происшествия
рубежное
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Число раненных в результате обстрела города Рубежное из HIMARS увеличилось до четырех, написал в своем Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Также повреждены несколько гражданских объектов."Инфраструктуру восстановим. Сейчас главное — оказать всю необходимую помощь раненым и обеспечить их нужными медикаментами", — сказал он.Врио главы ЛНР уточнил, что уже принял доклады о работе по ликвидации последствий обстрела и о состоянии пострадавших.
рубежное
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рубежное, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рубежное, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Рубежного в ЛНР пострадали четыре мирных жителя
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о четырех жителях Рубежного, раненных при обстрелах ВСУ