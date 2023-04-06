https://ria.ru/20230406/rossiya-1863443269.html

"Не дает спать". США ужаснула новая угроза от России и Китая

"Не дает спать". США ужаснула новая угроза от России и Китая - РИА Новости, 06.04.2023

"Не дает спать". США ужаснула новая угроза от России и Китая

Борьба с Россией и Китаем может пойти по сценарию, от которого США не смогут спать по ночам, цитирует газета The Washington Times бывшего заместителя помощника... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:58

2023-04-06T12:58

2023-04-06T14:46

в мире

си цзиньпин

владимир путин

ким чен ын

китай

россия

сша

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Борьба с Россией и Китаем может пойти по сценарию, от которого США не смогут спать по ночам, цитирует газета The Washington Times бывшего заместителя помощника директора ЦРУ по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Денниса Уайлдера.Он предложил представить гипотетическую ситуацию, в которой Пекин решается на боевые действия против Тайваня и в то же время вместе с Москвой поощряет лидера КНДР Ким Чен Ына начать войну против Южной Кореи."Откровенно говоря, конфликт на два фронта в Тихом океане — это гораздо, гораздо более сложная стратегическая проблема, особенно если Москва будет молчаливо или напрямую вовлечена в нее. Это тот вид сценария с низкой вероятностью, но большими последствиями, который не дает нам спать по ночам", — сказал Уайлдер.По мнению эксперта, Си Цзиньпин и Владимир Путин — это "родственные души" с очень cхожим мировоззрением. Они оба считают, что США представляют угрозу, поэтому их главной целью стало противодействие Вашингтону. "Решение Китая установить еще более тесные отношения с Путиным посредством так называемой дружбы без ограничений лишь укрепило мнение о том, что КНР стала величайшей долговременной стратегической угрозой западным ценностям", — заключил Уайлдер.Си Цзиньпин с 20 по 22 марта побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНДР. По итогам многочасовых переговоров лидеры России и Китая подписали два заявления, а встречу назвали успешной.

https://ria.ru/20230330/belyydom-1861765418.html

https://ria.ru/20230406/ukreplenie-1863358360.html

китай

россия

сша

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в мире, си цзиньпин, владимир путин, ким чен ын, китай, россия, сша