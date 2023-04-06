https://ria.ru/20230406/roskomnadzor-1863393075.html

Роскомнадзор потребовал закрыть канал Игоря Крутого и Вячеслава Кормильцева

Роскомнадзор потребовал закрыть канал Игоря Крутого и Вячеслава Кормильцева - РИА Новости, 06.04.2023

Роскомнадзор потребовал закрыть канал Игоря Крутого и Вячеслава Кормильцева

Роскомнадзор в ходе проверки выявил, что телеканал "Русское музыкальное телевидение", созданный композитором Игорем Крутым и основателем "Муз-ТВ" Вячеславом... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:33

2023-04-06T10:33

2023-04-06T10:33

шоубиз

россия

игорь крутой

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Роскомнадзор в ходе проверки выявил, что телеканал "Русское музыкальное телевидение", созданный композитором Игорем Крутым и основателем "Муз-ТВ" Вячеславом Кормильцевым, не вещал более года. В связи с этим ведомство обратилось в суд с требованием признать регистрацию этого СМИ недействительной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. В ведомстве напомнили, что согласно статье 15 Закона РФ "О средствах массовой информации", если СМИ не выходит в свет более одного года, то по заявлению регистрирующего органа в судебном порядке регистрация издания может быть признана недействительной.Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что Роскомнадзор якобы закрыл канал "Русское музыкальное телевидение", учредителями которого являются Крутой и Кормильцев. Композитор и продюсер действия Роскомнадзора пока не прокомментировали.

https://ria.ru/20230316/lastfm-1858382967.html

россия

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

россия, игорь крутой, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), шоу-бизнес