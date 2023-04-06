https://ria.ru/20230406/roskomnadzor-1863393075.html
Роскомнадзор потребовал закрыть канал Игоря Крутого и Вячеслава Кормильцева
Роскомнадзор потребовал закрыть канал Игоря Крутого и Вячеслава Кормильцева - РИА Новости, 06.04.2023
Роскомнадзор потребовал закрыть канал Игоря Крутого и Вячеслава Кормильцева
Роскомнадзор в ходе проверки выявил, что телеканал "Русское музыкальное телевидение", созданный композитором Игорем Крутым и основателем "Муз-ТВ" Вячеславом... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:33
2023-04-06T10:33
2023-04-06T10:33
шоубиз
россия
игорь крутой
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Роскомнадзор в ходе проверки выявил, что телеканал "Русское музыкальное телевидение", созданный композитором Игорем Крутым и основателем "Муз-ТВ" Вячеславом Кормильцевым, не вещал более года. В связи с этим ведомство обратилось в суд с требованием признать регистрацию этого СМИ недействительной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. В ведомстве напомнили, что согласно статье 15 Закона РФ "О средствах массовой информации", если СМИ не выходит в свет более одного года, то по заявлению регистрирующего органа в судебном порядке регистрация издания может быть признана недействительной.Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что Роскомнадзор якобы закрыл канал "Русское музыкальное телевидение", учредителями которого являются Крутой и Кормильцев. Композитор и продюсер действия Роскомнадзора пока не прокомментировали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь крутой, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), шоу-бизнес
Шоубиз, Россия, Игорь Крутой, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Шоу-бизнес
Роскомнадзор потребовал закрыть канал Игоря Крутого и Вячеслава Кормильцева
РКН требует признать недействительной регистрацию канала "Русское музыкальное телевидение"
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Роскомнадзор в ходе проверки выявил, что телеканал "Русское музыкальное телевидение", созданный композитором Игорем Крутым и основателем "Муз-ТВ" Вячеславом Кормильцевым, не вещал более года. В связи с этим ведомство обратилось в суд с требованием признать регистрацию этого СМИ недействительной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
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"В ходе контрольного мероприятия Роскомнадзор выявил, что СМИ "Русское музыкальное телевидение", учредителями которого являются Кормильцев В.Г. и Крутой И.Я., не издается более года... В адрес учредителей были направлены письма с разъяснениями прав на прекращение действия СМИ по своему решению. Так как ответы от учредителя не последовали, Роскомнадзор обратился в суд по месту регистрации с требованием признания регистрации его регионального издания недействительным", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что согласно статье 15 Закона РФ "О средствах массовой информации", если СМИ не выходит в свет более одного года, то по заявлению регистрирующего органа в судебном порядке регистрация издания может быть признана недействительной.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что Роскомнадзор якобы закрыл канал "Русское музыкальное телевидение", учредителями которого являются Крутой и Кормильцев.
Композитор и продюсер действия Роскомнадзора пока не прокомментировали.
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