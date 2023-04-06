https://ria.ru/20230406/rosgvardiya-1863355990.html

Более ста медиков Росгвардии наградили за работу в зоне СВО

Более ста медиков Росгвардии наградили за работу в зоне СВО - РИА Новости, 06.04.2023

Более ста медиков Росгвардии наградили за работу в зоне СВО

Более 100 военврачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии получили государственные и ведомственные награды с начала спецоперации на Украине, сообщили... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T01:20

2023-04-06T01:20

2023-04-06T01:22

специальная военная операция на украине

украина

россия

херсонская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Более 100 военврачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии получили государственные и ведомственные награды с начала спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе войск национальной гвардии РФ. День медицинской службы Росгвардии отмечается 6 апреля. "С начала специальной военной операции за высокий профессионализм, мужество и отвагу государственными и ведомственными наградами отмечены более 100 военных врачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии", – сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что в преддверии праздника состоялось открытие пункта неотложной помощи в Херсонской области. Военные врачи Росгвардии будут дежурить там круглосуточно. За медицинской помощью к врачам Росгвардии уже обратились более 50 мирных жителей.

https://ria.ru/20230330/voenkory-1861986423.html

https://ria.ru/20230330/biznes-1861875430.html

украина

россия

херсонская область

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украина, россия, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность