https://ria.ru/20230406/rosgvardiya-1863355990.html
Более ста медиков Росгвардии наградили за работу в зоне СВО
Более ста медиков Росгвардии наградили за работу в зоне СВО - РИА Новости, 06.04.2023
Более ста медиков Росгвардии наградили за работу в зоне СВО
Более 100 военврачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии получили государственные и ведомственные награды с начала спецоперации на Украине, сообщили... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T01:20
2023-04-06T01:20
2023-04-06T01:22
специальная военная операция на украине
украина
россия
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Более 100 военврачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии получили государственные и ведомственные награды с начала спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе войск национальной гвардии РФ. День медицинской службы Росгвардии отмечается 6 апреля. "С начала специальной военной операции за высокий профессионализм, мужество и отвагу государственными и ведомственными наградами отмечены более 100 военных врачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии", – сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что в преддверии праздника состоялось открытие пункта неотложной помощи в Херсонской области. Военные врачи Росгвардии будут дежурить там круглосуточно. За медицинской помощью к врачам Росгвардии уже обратились более 50 мирных жителей.
https://ria.ru/20230330/voenkory-1861986423.html
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украина, россия, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Херсонская область , Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Более ста медиков Росгвардии наградили за работу в зоне СВО
Свыше ста медиков Росгвардии удостоены наград за работу в зоне спецоперации