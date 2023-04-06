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Более ста медиков Росгвардии наградили за работу в зоне СВО - РИА Новости, 06.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 06.04.2023 (обновлено: 01:22 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/rosgvardiya-1863355990.html
Более ста медиков Росгвардии наградили за работу в зоне СВО
Более ста медиков Росгвардии наградили за работу в зоне СВО - РИА Новости, 06.04.2023
Более ста медиков Росгвардии наградили за работу в зоне СВО
Более 100 военврачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии получили государственные и ведомственные награды с начала спецоперации на Украине, сообщили... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T01:20
2023-04-06T01:22
специальная военная операция на украине
украина
россия
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Более 100 военврачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии получили государственные и ведомственные награды с начала спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе войск национальной гвардии РФ. День медицинской службы Росгвардии отмечается 6 апреля. "С начала специальной военной операции за высокий профессионализм, мужество и отвагу государственными и ведомственными наградами отмечены более 100 военных врачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии", – сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что в преддверии праздника состоялось открытие пункта неотложной помощи в Херсонской области. Военные врачи Росгвардии будут дежурить там круглосуточно. За медицинской помощью к врачам Росгвардии уже обратились более 50 мирных жителей.
https://ria.ru/20230330/voenkory-1861986423.html
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украина, россия, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Херсонская область , Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Более ста медиков Росгвардии наградили за работу в зоне СВО

Свыше ста медиков Росгвардии удостоены наград за работу в зоне спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Росгвардия. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Более 100 военврачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии получили государственные и ведомственные награды с начала спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе войск национальной гвардии РФ.
День медицинской службы Росгвардии отмечается 6 апреля.
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Военкоров "России сегодня" наградили за смелость при исполнении долга
30 марта, 21:50
"С начала специальной военной операции за высокий профессионализм, мужество и отвагу государственными и ведомственными наградами отмечены более 100 военных врачей, фельдшеров и младших медработников Росгвардии", – сообщили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что в преддверии праздника состоялось открытие пункта неотложной помощи в Херсонской области. Военные врачи Росгвардии будут дежурить там круглосуточно.
«
"Теперь местные жители могут получить полный комплекс необходимой помощи: от диагностики до оперативного вмешательства и интенсивной терапии в течение первых суток", – подчеркнули в Росгвардии.
За медицинской помощью к врачам Росгвардии уже обратились более 50 мирных жителей.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияХерсонская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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