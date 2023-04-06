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Матушкин: рисунки юных тамбовчан покажут на выставке в Севастополе - РИА Новости, 06.04.2023
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Тамбовская область
 
15:54 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/risunki-1863512146.html
Матушкин: рисунки юных тамбовчан покажут на выставке в Севастополе
Матушкин: рисунки юных тамбовчан покажут на выставке в Севастополе - РИА Новости, 06.04.2023
Матушкин: рисунки юных тамбовчан покажут на выставке в Севастополе
Лучшие рисунки юных жителей Тамбовской области, посвященные 240-летию со дня основания Севастополя, отправятся на Всероссийскую выставку в Город-герой, сообщил... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:54
2023-04-06T15:54
тамбовская область
тамбовская областная дума
севастополь
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ТАМБОВ, 6 апр – РИА Новости. Лучшие рисунки юных жителей Тамбовской области, посвященные 240-летию со дня основания Севастополя, отправятся на Всероссийскую выставку в Город-герой, сообщил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.Накануне в областной Думе открылась выставка, посвященная юбилею Севастополя, на которой представлены, в том числе, рисунки юных тамбовчан."Между Тамбовской областной Думой и Законодательным собранием города Севастополя в 2018 году было заключено соглашение о сотрудничестве. Коллеги из Севастополя предложили нашим талантливым ребятам поучаствовать во Всероссийской выставке детских рисунков "Поздравь Севастополь". Дети откликнулись, вооружились красками и мольбертами. И результат их труда, их фантазии мы видим сейчас в стенах Тамбовской областной Думы. Лучшие рисунки поедут в Севастополь и будут там представлять Тамбовщину", - привели слова Матушкина в пресс-службе регионального парламента.Как отметил глава Облдумы, Тамбовская область и Севастополь давно поддерживают дружеские связи. Так, делегации представителей региона регулярно посещают подшефную воинскую часть Черноморского флота, где проходят службу призывники из Тамбовской области.
https://ria.ru/20230329/matushkin-1861627239.html
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тамбовская областная дума, севастополь
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Севастополь

Матушкин: рисунки юных тамбовчан покажут на выставке в Севастополе

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыРисунки юных тамбовчан покажут на выставке в Севастополе
Рисунки юных тамбовчан покажут на выставке в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Рисунки юных тамбовчан покажут на выставке в Севастополе
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ТАМБОВ, 6 апр – РИА Новости. Лучшие рисунки юных жителей Тамбовской области, посвященные 240-летию со дня основания Севастополя, отправятся на Всероссийскую выставку в Город-герой, сообщил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.
Накануне в областной Думе открылась выставка, посвященная юбилею Севастополя, на которой представлены, в том числе, рисунки юных тамбовчан.
Глава Тамбовской облдумы Евгений Матушкин встретился со студентами - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Глава Тамбовской облдумы Евгений Матушкин встретился со студентами
29 марта, 16:40
"Между Тамбовской областной Думой и Законодательным собранием города Севастополя в 2018 году было заключено соглашение о сотрудничестве. Коллеги из Севастополя предложили нашим талантливым ребятам поучаствовать во Всероссийской выставке детских рисунков "Поздравь Севастополь". Дети откликнулись, вооружились красками и мольбертами. И результат их труда, их фантазии мы видим сейчас в стенах Тамбовской областной Думы. Лучшие рисунки поедут в Севастополь и будут там представлять Тамбовщину", - привели слова Матушкина в пресс-службе регионального парламента.
Как отметил глава Облдумы, Тамбовская область и Севастополь давно поддерживают дружеские связи. Так, делегации представителей региона регулярно посещают подшефную воинскую часть Черноморского флота, где проходят службу призывники из Тамбовской области.
 
Тамбовская областьТамбовская областная ДумаСевастополь
 
 
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