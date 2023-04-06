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Матушкин: рисунки юных тамбовчан покажут на выставке в Севастополе
Матушкин: рисунки юных тамбовчан покажут на выставке в Севастополе - РИА Новости, 06.04.2023
Матушкин: рисунки юных тамбовчан покажут на выставке в Севастополе
Лучшие рисунки юных жителей Тамбовской области, посвященные 240-летию со дня основания Севастополя, отправятся на Всероссийскую выставку в Город-герой, сообщил... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:54
2023-04-06T15:54
2023-04-06T15:54
тамбовская область
тамбовская областная дума
севастополь
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ТАМБОВ, 6 апр – РИА Новости. Лучшие рисунки юных жителей Тамбовской области, посвященные 240-летию со дня основания Севастополя, отправятся на Всероссийскую выставку в Город-герой, сообщил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.Накануне в областной Думе открылась выставка, посвященная юбилею Севастополя, на которой представлены, в том числе, рисунки юных тамбовчан."Между Тамбовской областной Думой и Законодательным собранием города Севастополя в 2018 году было заключено соглашение о сотрудничестве. Коллеги из Севастополя предложили нашим талантливым ребятам поучаствовать во Всероссийской выставке детских рисунков "Поздравь Севастополь". Дети откликнулись, вооружились красками и мольбертами. И результат их труда, их фантазии мы видим сейчас в стенах Тамбовской областной Думы. Лучшие рисунки поедут в Севастополь и будут там представлять Тамбовщину", - привели слова Матушкина в пресс-службе регионального парламента.Как отметил глава Облдумы, Тамбовская область и Севастополь давно поддерживают дружеские связи. Так, делегации представителей региона регулярно посещают подшефную воинскую часть Черноморского флота, где проходят службу призывники из Тамбовской области.
https://ria.ru/20230329/matushkin-1861627239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская областная дума, севастополь
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Севастополь
ТАМБОВ, 6 апр – РИА Новости. Лучшие рисунки юных жителей Тамбовской области, посвященные 240-летию со дня основания Севастополя, отправятся на Всероссийскую выставку в Город-герой, сообщил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.
Накануне в областной Думе открылась выставка, посвященная юбилею Севастополя, на которой представлены, в том числе, рисунки юных тамбовчан.
Глава Тамбовской облдумы Евгений Матушкин встретился со студентами
"Между Тамбовской областной Думой и Законодательным собранием города Севастополя в 2018 году было заключено соглашение о сотрудничестве. Коллеги из Севастополя предложили нашим талантливым ребятам поучаствовать во Всероссийской выставке детских рисунков "Поздравь Севастополь". Дети откликнулись, вооружились красками и мольбертами. И результат их труда, их фантазии мы видим сейчас в стенах Тамбовской областной Думы. Лучшие рисунки поедут в Севастополь и будут там представлять Тамбовщину", - привели слова Матушкина в пресс-службе регионального парламента.
Как отметил глава Облдумы, Тамбовская область и Севастополь
давно поддерживают дружеские связи. Так, делегации представителей региона регулярно посещают подшефную воинскую часть Черноморского флота, где проходят службу призывники из Тамбовской области.