https://ria.ru/20230406/reforma-1863600256.html

В Париже на акцию против пенсионной реформы вышли более 55 тысяч человек

В Париже на акцию против пенсионной реформы вышли более 55 тысяч человек - РИА Новости, 06.04.2023

В Париже на акцию против пенсионной реформы вышли более 55 тысяч человек

Более 55 тысяч человек вышли в четверг на демонстрацию против пенсионной реформы в Париже, передает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T20:30

2023-04-06T20:30

2023-04-06T21:09

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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. Более 55 тысяч человек вышли в четверг на демонстрацию против пенсионной реформы в Париже, передает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции. "По данным префектуры полиции Парижа, 57 тысяч человек участвовали в манифестации в Париже в четверг", - сообщил телеканал. Отмечается, что число участников демонстрации в столице снизилось по сравнению с предыдущей протестной акцией 28 марта, когда на улицы Парижа вышли 93 тысячи французов. Между тем, профсоюзы утверждают об участии 400 тысяч человек в Париже. Ранее они насчитали 450 тысяч участников в предыдущей общенациональной манифестации. По данным МВД Франции, в манифестациях по всей стране участвовали 570 тысяч человек - также меньше, чем в прошлый раз, когда протестовали 740 тысяч. Во Франции в нынешний четверг проходит одиннадцатая акция протеста против пенсионной реформы. В манифестации в Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, участвуют несколько десятков тысяч человек. Вскоре после старта шествия радикалы из движения black bloc начали устраивать беспорядки. Кроме того, на манифестации в Париже подожгли навес ресторана "Ротонда", где президент Франции Эммануэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году. Позднее полиция начала применять дубинки и спецсредства для разгона протестующих. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. С января во Франции состоялось уже десять общенациональных акций протеста, большинство из них собирало более миллиона участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Конституционный совет Франции 14 апреля должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.

https://ria.ru/20230218/zapad-1852762497.html

https://ria.ru/20230404/pekar-1863004665.html

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Столкновение полиции и протестующих в Париже Столкновение полиции и протестующих в Париже 2023-04-06T20:30 true PT1M23S

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в мире, франция, париж, элизабет борн, эммануэль макрон