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Чернышенко прокомментировал наращивание расчетов между Россией и Вьетнамом - РИА Новости, 06.04.2023
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10:16 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/raschety-1863390161.html
Чернышенко прокомментировал наращивание расчетов между Россией и Вьетнамом
Чернышенко прокомментировал наращивание расчетов между Россией и Вьетнамом - РИА Новости, 06.04.2023
Чернышенко прокомментировал наращивание расчетов между Россией и Вьетнамом
Инструменты для наращивания независимых расчетов между Россией и Вьетнамом могут быть расширены, часть из них уже прорабатывается, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:16
2023-04-06T10:16
россия
вьетнам
дмитрий чернышенко
экономика
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ХАНОЙ, 6 апр – РИА Новости. Инструменты для наращивания независимых расчетов между Россией и Вьетнамом могут быть расширены, часть из них уже прорабатывается, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарной сессии российско-вьетнамской межправкомиссии. "Есть инструменты для наращивания независимых расчетов. Часть из них уже запущены, и их действие может быть расширено (Вьетнамско-российский совместный банк – ред.) Часть прорабатывается, и надеюсь, вскоре будет развернута полномасштабно", - сказал он. По словам Чернышенко, Россия готова работать над созданием комфортных условий для развития деловых связей между компаниями РФ и Вьетнама. В частности, у представителей российского бизнеса есть предложения по совместным проектам в области искусственного интеллекта, образования, фиджитал-спорта, туризма, а также логистической инфраструктуры, автопрома, фармацевтики. "Именно в этом видим основной драйвер роста и углубления наших двусторонних отношений", - подчеркнул вице-премьер РФ. В свою очередь вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха в приветственном слове отметил, что обсудил с Чернышенко вопросы энергетики и изменения климата. "И я считаю, что на этом заседании мы должны достичь конкретных результатов для того, чтобы повысить эффективность работы всех ведомств", - добавил он.
https://ria.ru/20230406/vbetnam-1863388308.html
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россия, вьетнам, дмитрий чернышенко, экономика
Россия, Вьетнам, Дмитрий Чернышенко, Экономика
Чернышенко прокомментировал наращивание расчетов между Россией и Вьетнамом

Чернышенко: инструменты независимых расчетов между Россией и Вьетнамом можно расширить

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии () по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Ханое
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии () по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Ханое - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии () по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Ханое. Архивное фото
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ХАНОЙ, 6 апр – РИА Новости. Инструменты для наращивания независимых расчетов между Россией и Вьетнамом могут быть расширены, часть из них уже прорабатывается, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарной сессии российско-вьетнамской межправкомиссии.
"Есть инструменты для наращивания независимых расчетов. Часть из них уже запущены, и их действие может быть расширено (Вьетнамско-российский совместный банк – ред.) Часть прорабатывается, и надеюсь, вскоре будет развернута полномасштабно", - сказал он.
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По словам Чернышенко, Россия готова работать над созданием комфортных условий для развития деловых связей между компаниями РФ и Вьетнама. В частности, у представителей российского бизнеса есть предложения по совместным проектам в области искусственного интеллекта, образования, фиджитал-спорта, туризма, а также логистической инфраструктуры, автопрома, фармацевтики.
"Именно в этом видим основной драйвер роста и углубления наших двусторонних отношений", - подчеркнул вице-премьер РФ.
В свою очередь вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха в приветственном слове отметил, что обсудил с Чернышенко вопросы энергетики и изменения климата.
"И я считаю, что на этом заседании мы должны достичь конкретных результатов для того, чтобы повысить эффективность работы всех ведомств", - добавил он.
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