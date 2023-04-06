https://ria.ru/20230406/pvo-1863569939.html

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и 11 снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и 11 снарядов HIMARS - РИА Новости, 06.04.2023

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и 11 снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 11 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:37

2023-04-06T18:37

2023-04-06T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845132196_0:9:2673:1513_1920x0_80_0_0_d042e2cc3725eb4b128544998164d24b.jpg

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 11 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Кременная и Ковалевка Луганской народной республики, Никольское, Новоселовка и Пески Донецкой народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3684 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8554 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9319 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, пво