https://ria.ru/20230406/pvo-1863569939.html
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и 11 снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и 11 снарядов HIMARS - РИА Новости, 06.04.2023
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и 11 снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 11 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:37
2023-04-06T18:37
2023-04-06T18:37
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и 11 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено одиннадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Кременная и Ковалевка Луганской народной республики, Никольское, Новоселовка и Пески Донецкой народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3684 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8554 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9319 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, пво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, ПВО
Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и 11 снарядов HIMARS
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 11 украинских дронов и 11 снарядов HIMARS