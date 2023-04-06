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Путин проводит встречу с Пасечником - РИА Новости, 06.04.2023
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13:49 06.04.2023 (обновлено: 14:25 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/putin-1863465260.html
Путин проводит встречу с Пасечником
Путин проводит встречу с Пасечником - РИА Новости, 06.04.2023
Путин проводит встречу с Пасечником
Президент России Владимир Путин проводит встречу с врио главы Луганской народной республики Леонидом Пасечником. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:49
2023-04-06T14:25
политика
луганская народная республика
россия
владимир путин
леонид пасечник
белоруссия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с врио главы Луганской народной республики Леонидом Пасечником."Вчера хотели увидеться, но поздновато закончили с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред). Поговорим сегодня", - сказал глава государства в начале встречи.Путин днем ранее провел переговоры с главой Белоруссии, которые продолжатся в четверг.
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луганская народная республика
россия
белоруссия
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политика, луганская народная республика, россия, владимир путин, леонид пасечник, белоруссия
Политика, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Белоруссия
Путин проводит встречу с Пасечником

Путин проводит встречу с врио главы ЛНР Пасечником

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с врио главы Луганской народной республики Леонидом Пасечником.
"Вчера хотели увидеться, но поздновато закончили с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред). Поговорим сегодня", - сказал глава государства в начале встречи.
Путин днем ранее провел переговоры с главой Белоруссии, которые продолжатся в четверг.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Украинские обстрелы снизились примерно в два раза, заявил Пушилин
Вчера, 13:35
 
ПолитикаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинЛеонид ПасечникБелоруссия
 
 
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