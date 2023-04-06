https://ria.ru/20230406/putin-1863465260.html

Путин проводит встречу с Пасечником

Путин проводит встречу с Пасечником - РИА Новости, 06.04.2023

Путин проводит встречу с Пасечником

Президент России Владимир Путин проводит встречу с врио главы Луганской народной республики Леонидом Пасечником. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:49

2023-04-06T13:49

2023-04-06T14:25

политика

луганская народная республика

россия

владимир путин

леонид пасечник

белоруссия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с врио главы Луганской народной республики Леонидом Пасечником."Вчера хотели увидеться, но поздновато закончили с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред). Поговорим сегодня", - сказал глава государства в начале встречи.Путин днем ранее провел переговоры с главой Белоруссии, которые продолжатся в четверг.

https://ria.ru/20230406/obstrely-1863460041.html

луганская народная республика

россия

белоруссия

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политика, луганская народная республика, россия, владимир путин, леонид пасечник, белоруссия