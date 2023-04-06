https://ria.ru/20230406/punkt-1863596031.html

Стационарный сборный пункт для контрактников начал работу в Кирове

Стационарный сборный пункт для контрактников начал работу в Кирове - РИА Новости, 06.04.2023

Стационарный сборный пункт для контрактников начал работу в Кирове

Стационарный сборный пункт для граждан, которые желают поступить на военную службу по контракту, начал работу в Кирове, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:57

2023-04-06T19:57

2023-04-06T19:57

кировская область

кировская область

киров

александр соколов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857458437_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_f9b430941a54b9b627dbaecf91e134f2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Стационарный сборный пункт для граждан, которые желают поступить на военную службу по контракту, начал работу в Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Кировской области Александр Соколов оценил работу пункта и убедился, что здесь созданы комфортные условия для временного проживания будущих военнослужащих по контракту. "Сюда могут приехать ребята со всей области. Здесь можно переночевать в комфортных условиях, организовано питание. Мы постарались в одном месте собрать всё, что нужно человеку, который собирается пойти служить по контракту. В том числе здесь есть и отделение МФЦ на случай, если какой-то документ забыл или потерял, и нужно его восстановить. Здесь создана и полноценная врачебная база, где оценят состояние здоровья. Важно, что здесь же есть специалисты социальной службы и юристы. Они расскажут о социальном контракте, который могут заключить наши военнослужащие, чтобы получать все положенные льготы", – цитирует пресс-служба слова Соколова. К сборному пункту прикомандированы инструкторы областного военного комиссариата, помогающие качественно оформить необходимые документы. Непосредственно на сборном пункте организован забор анализов у поступающих на контрактную службу, проведение медицинских исследований, работа военно-врачебной комиссии. Специалистами медицины катастроф организовано обучение оказанию первой помощи. Также к сборному пункту прикреплены специалисты службы занятости, которые помогают решить вопросы с работодателями, и специалисты министерства социального развития Кировской области для оформления социального военного контракта. Механизм социальных военных контрактов введен в Кировской области по поручению главы региона. Социальный контракт аккумулирует все меры поддержки семей участников СВО, которые есть в регионе: бесплатное питание в школах для детей, компенсация за детский сад, бесплатное посещение физкультурно-спортивных организаций, спектаклей, концертов учреждений культуры, бесплатный проезд на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Для родителей и супругов участников СВО – компенсация платы за капитальный ремонт, а для проживающих в частных домах – обеспечение дровами. Дополнительно для родителей участников СВО введены льготный проезд на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, бесплатное посещение концертов, спектаклей, выставок учреждений культуры. "В социальном военном контракте прописаны мероприятия по социальной и медицинской помощи, медицинской реабилитации, содействию в трудоустройстве. В ближайшее время будут приняты постановления по санаторно-курортному лечению участников СВО, в том числе совместно с членами их семей. Дети участников СВО смогут отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях Кировской области", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230405/gas-1863227132.html

https://ria.ru/20230404/zhile-1863008701.html

кировская область

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировская область, киров, александр соколов