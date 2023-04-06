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Бастрыкину доложат о ходе проверки условий дома престарелых на Алтае

Бастрыкину доложат о ходе проверки условий дома престарелых на Алтае - РИА Новости, 06.04.2023

Бастрыкину доложат о ходе проверки условий дома престарелых на Алтае

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки расположенного в Алтайском крае дома престарелых и инвалидов, которых содержат в... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T22:45

2023-04-06T22:45

2023-04-06T22:45

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алтайский край

александр бастрыкин

александр терентьев

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БАРНАУЛ, 6 апр - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки расположенного в Алтайском крае дома престарелых и инвалидов, которых содержат в ненадлежащих условиях, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В средствах массовой информации опубликовано сообщение о ненадлежащих условиях содержания постояльцев в пансионате для пенсионеров и инвалидов в селе Труд Топчихинского района Алтайского края. В публикации указано, что в заведении проживают более 70 пожилых людей, многие из которых не могут самостоятельно себя обслуживать. При этом в помещении не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы", - говорится в сообщении. По публикации в СМИ СУСК России по Алтайскому краю проводит проверку. "Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - отмечают в СК РФ. О доме престарелых с ужасными условиями содержания написал на своей странице в соцсетях депутат Госдумы Александр Терентьев. Он сообщил, что матрасы на кроватях в доме инвалидов грязные и мокрые, простыней, пододеяльников и наволочек, а у некоторых и подушек, нет. Некоторые постояльцы просто накрываются куртками. Меню в учреждении, по данным Терентьева, очень скудное, без мясных блюд.

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происшествия, россия, алтайский край, александр бастрыкин, александр терентьев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф