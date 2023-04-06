https://ria.ru/20230406/protest-1863580745.html

На акции протеста против пенсионной реформы в Париже задержали 20 человек

На акции протеста против пенсионной реформы в Париже задержали 20 человек - РИА Новости, 06.04.2023

На акции протеста против пенсионной реформы в Париже задержали 20 человек

На акции протеста против пенсионной реформы в Париже в четверг задержаны 20 человек, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:13

2023-04-06T19:13

2023-04-06T19:13

в мире

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париж

эммануэль макрон

элизабет борн

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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. На акции протеста против пенсионной реформы в Париже в четверг задержаны 20 человек, передает телеканал BFMTV. Во Франции в четверг проходит 11 акция протеста против пенсионной реформы. В манифестации в Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, участвуют несколько десятков тысяч человек. Вскоре после старта шествия радикалы из движения black bloc начали устраивать беспорядки. Кроме того, на манифестации в Париже подожгли навес ресторана "Ротонда", где президент Франции Эммануэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году. Как сообщил BFMTV со ссылкой на полицию, в ходе беспорядков на демонстрации в Париже задержаны 20 человек. По данным телеканала TF1, в результате столкновений несколько полицейских получили ранения, один из стражей порядка потерял сознание. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране. С января во Франции прошло уже 10 общенациональных акций протеста, большинство из них собирало более миллиона участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Конституционный совет Франции 14 апреля должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.

https://ria.ru/20230406/parid-1863574111.html

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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, элизабет борн