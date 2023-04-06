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На акции протеста против пенсионной реформы в Париже задержали 20 человек - РИА Новости, 06.04.2023
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19:13 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/protest-1863580745.html
На акции протеста против пенсионной реформы в Париже задержали 20 человек
На акции протеста против пенсионной реформы в Париже задержали 20 человек - РИА Новости, 06.04.2023
На акции протеста против пенсионной реформы в Париже задержали 20 человек
На акции протеста против пенсионной реформы в Париже в четверг задержаны 20 человек, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:13
2023-04-06T19:13
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
элизабет борн
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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. На акции протеста против пенсионной реформы в Париже в четверг задержаны 20 человек, передает телеканал BFMTV. Во Франции в четверг проходит 11 акция протеста против пенсионной реформы. В манифестации в Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, участвуют несколько десятков тысяч человек. Вскоре после старта шествия радикалы из движения black bloc начали устраивать беспорядки. Кроме того, на манифестации в Париже подожгли навес ресторана "Ротонда", где президент Франции Эммануэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году. Как сообщил BFMTV со ссылкой на полицию, в ходе беспорядков на демонстрации в Париже задержаны 20 человек. По данным телеканала TF1, в результате столкновений несколько полицейских получили ранения, один из стражей порядка потерял сознание. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране. С января во Франции прошло уже 10 общенациональных акций протеста, большинство из них собирало более миллиона участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Конституционный совет Франции 14 апреля должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
https://ria.ru/20230406/parid-1863574111.html
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
На акции протеста против пенсионной реформы в Париже задержали 20 человек

BFMTV: на акции протеста против пенсионной реформы в Париже задержали 20 человек

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 апр - РИА Новости. На акции протеста против пенсионной реформы в Париже в четверг задержаны 20 человек, передает телеканал BFMTV.
Во Франции в четверг проходит 11 акция протеста против пенсионной реформы. В манифестации в Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, участвуют несколько десятков тысяч человек. Вскоре после старта шествия радикалы из движения black bloc начали устраивать беспорядки. Кроме того, на манифестации в Париже подожгли навес ресторана "Ротонда", где президент Франции Эммануэль Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году.
Как сообщил BFMTV со ссылкой на полицию, в ходе беспорядков на демонстрации в Париже задержаны 20 человек. По данным телеканала TF1, в результате столкновений несколько полицейских получили ранения, один из стражей порядка потерял сознание.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране.
С января во Франции прошло уже 10 общенациональных акций протеста, большинство из них собирало более миллиона участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Конституционный совет Франции 14 апреля должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
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