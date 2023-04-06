Московские дороги четыре раза промоют со специальным шампунем в апреле
Дороги в Москве пролмывают специальным шампунем . Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в апреле четыре промывки столичных дорог со специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Традиционно после зимы проводим месячник по благоустройству, в рамках которого пройдут комплексные промывки всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Всего в апреле запланировано четыре таких мероприятия, будет задействовано необходимое количество рабочих и техники", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что шампунем удаляются стойкие загрязнения, которые невозможно просто смыть водой, например, мазутные и масляные пятна.
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"Вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка выполняется вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб. Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках месячника по благоустройству в столице проходят масштабные работы по промывке инженерных сооружений, фасадов зданий, выходящих на крупные магистрали, объектов уличного освещения и дорожной инфраструктуры.