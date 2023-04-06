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Московские дороги четыре раза промоют со специальным шампунем в апреле - РИА Новости, 06.04.2023
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17:09 06.04.2023 (обновлено: 17:10 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/promyvka-1863537147.html
Московские дороги четыре раза промоют со специальным шампунем в апреле
Московские дороги четыре раза промоют со специальным шампунем в апреле - РИА Новости, 06.04.2023
Московские дороги четыре раза промоют со специальным шампунем в апреле
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в апреле четыре промывки столичных дорог со специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:09
2023-04-06T17:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в апреле четыре промывки столичных дорог со специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что шампунем удаляются стойкие загрязнения, которые невозможно просто смыть водой, например, мазутные и масляные пятна. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках месячника по благоустройству в столице проходят масштабные работы по промывке инженерных сооружений, фасадов зданий, выходящих на крупные магистрали, объектов уличного освещения и дорожной инфраструктуры.
https://ria.ru/20230317/moskva-1858534881.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

Московские дороги четыре раза промоют со специальным шампунем в апреле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДороги в Москве пролмывают специальным шампунем
Дороги в Москве пролмывают специальным шампунем - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дороги в Москве пролмывают специальным шампунем . Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в апреле четыре промывки столичных дорог со специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Традиционно после зимы проводим месячник по благоустройству, в рамках которого пройдут комплексные промывки всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Всего в апреле запланировано четыре таких мероприятия, будет задействовано необходимое количество рабочих и техники", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что шампунем удаляются стойкие загрязнения, которые невозможно просто смыть водой, например, мазутные и масляные пятна.
«
"Вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. В недоступных для техники местах промывка выполняется вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб. Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках месячника по благоустройству в столице проходят масштабные работы по промывке инженерных сооружений, фасадов зданий, выходящих на крупные магистрали, объектов уличного освещения и дорожной инфраструктуры.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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