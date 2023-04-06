https://ria.ru/20230406/promyvka-1863537147.html

Московские дороги четыре раза промоют со специальным шампунем в апреле

Московские дороги четыре раза промоют со специальным шампунем в апреле - РИА Новости, 06.04.2023

Московские дороги четыре раза промоют со специальным шампунем в апреле

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в апреле четыре промывки столичных дорог со специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:09

2023-04-06T17:09

2023-04-06T17:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в апреле четыре промывки столичных дорог со специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра пояснил, что шампунем удаляются стойкие загрязнения, которые невозможно просто смыть водой, например, мазутные и масляные пятна. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках месячника по благоустройству в столице проходят масштабные работы по промывке инженерных сооружений, фасадов зданий, выходящих на крупные магистрали, объектов уличного освещения и дорожной инфраструктуры.

https://ria.ru/20230317/moskva-1858534881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы