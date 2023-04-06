https://ria.ru/20230406/proekt-1863591823.html

Росмолодежь и РССМ запустили совместный кадровый проект

Росмолодежь и РССМ запустили совместный кадровый проект - РИА Новости, 06.04.2023

Росмолодежь и РССМ запустили совместный кадровый проект

Росмолодежь и Российский союз сельской молодежи запустили программу "Кадры для села", которая направлена на широкую поддержку молодежи на селе, передает... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:43

2023-04-06T19:43

2023-04-06T19:43

общество

ростовская область

виктория абрамченко

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Росмолодежь и Российский союз сельской молодежи запустили программу "Кадры для села", которая направлена на широкую поддержку молодежи на селе, передает корреспондент РИА Новости. Запуск программы состоялся в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева в четверг. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко направила приветственное письмо участникам установочной сессии. "Сегодня стартует знаковая программа "Кадры для села"... Цель программы - создать на местах новые возможности для сельской молодежи... Уверена, что реализация программы "Кадры для села" позволит создать не только кадровый резерв на селе, подготовить молодых профессионалов, которые уверенно проведут российский АПК в будущее, но и будет способствовать вовлечению молодежи в социально-экономическое развитие сельских территорий, повысит привлекательность сельского образа жизни", - говорится в сообщении. На открытии программы выступил советник руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко, который поздравил участников с запуском программы, заявив, что организаторам предстоит вместе понять, как ее "улучшить и систематизировать на уровне государственной политики". Он также сообщил о скором открытии круглогодичного центра для сельской молодежи. "Мы уже в партнёрстве с Ростовской областью начали прорабатывать вопрос создания круглогодичного центра по развитию молодежи сельских территорий", - заявил Литвиненко. На сайте Российского союза сельской молодежи говорится, что основными направлениями новой программы станут развитие физкультурно-спортивных клубов и творческих пространств в сёлах, вовлечение молодых специалистов в предпринимательство, а также стажировки и практики для сельской молодежи.

https://ria.ru/20230405/festival-1863338323.html

https://sn.ria.ru/20230301/nastavnik-1855065254.html

ростовская область

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общество, ростовская область, виктория абрамченко, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)