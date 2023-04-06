Рейтинг@Mail.ru
"Мы стали заложниками". В Финляндии высказались о присоединении к НАТО - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:35 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/prisoedinenie-1863356348.html
"Мы стали заложниками". В Финляндии высказались о присоединении к НАТО
"Мы стали заложниками". В Финляндии высказались о присоединении к НАТО - РИА Новости, 06.04.2023
"Мы стали заложниками". В Финляндии высказались о присоединении к НАТО
Финнам не дали права выбора в вопросе вступления страны в НАТО, заявил финский обществовед и публицист Йохан Бекман в эфире программы "Соловьев LIVE". РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T01:35
2023-04-06T01:35
в мире
финляндия
россия
москва
пекка хаависто
энтони блинкен
йохан бекман
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863240562_0:52:3280:1897_1920x0_80_0_0_59cef6177e406dc057941672662b17df.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Финнам не дали права выбора в вопросе вступления страны в НАТО, заявил финский обществовед и публицист Йохан Бекман в эфире программы "Соловьев LIVE".Он отметил, что финские власти подняли цены на электроэнергию и продукты, лишив народ возможности думать о политике. Кроме того, добавил эксперт, СМИ продвигают ненависть к России, не давая нейтральной информации и лишая возможности непредвзятых инициатив развития отношений с Москвой."Никто не дает пространства в контенте наших СМИ — там одна ненависть против русских. Поэтому другого выбора нет. Какой здесь может быть другой выбор?" — возмутился он.Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору, что означает завершение формальной процедуры присоединения страны к НАТОФинляндия решила присоединиться к военному блоку в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Будапешт ратифицировал членство страны в блоке в конце марта, а Анкара — в начале апреля.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в альянс, и исходя из этого примет необходимые меры.Представитель Кремля подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для России.
https://ria.ru/20230405/finlyandiya-1863170325.html
https://ria.ru/20230405/nato-1863162915.html
финляндия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863240562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_056576bbb4154581620db8c3c8fdb14a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, москва, пекка хаависто, энтони блинкен, йохан бекман, нато
В мире, Финляндия, Россия, Москва, Пекка Хаависто, Энтони Блинкен, Йохан Бекман, НАТО
"Мы стали заложниками". В Финляндии высказались о присоединении к НАТО

Финский эксперт Бекман: в вопросе присоединения к НАТО финнам не дали выбора

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги у здания посольства Финляндии в Москве
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Финнам не дали права выбора в вопросе вступления страны в НАТО, заявил финский обществовед и публицист Йохан Бекман в эфире программы "Соловьев LIVE".
«
"Мы стали заложниками нашего правительства. Они просто вымогают с нас колоссальные суммы денег, одновременно они предлагают, даже не предлагают, они говорят, что Финляндия должна вступить в НАТО блицкригом — других вариантов нет. Все думают о выживании, времени думать о политике нет", — высказался Бекман.
Он отметил, что финские власти подняли цены на электроэнергию и продукты, лишив народ возможности думать о политике. Кроме того, добавил эксперт, СМИ продвигают ненависть к России, не давая нейтральной информации и лишая возможности непредвзятых инициатив развития отношений с Москвой.
"Никто не дает пространства в контенте наших СМИ — там одна ненависть против русских. Поэтому другого выбора нет. Какой здесь может быть другой выбор?" — возмутился он.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В Совфеде рассказали, от чего зависит отношение россиян к Финляндии
Вчера, 12:54
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору, что означает завершение формальной процедуры присоединения страны к НАТО
Финляндия решила присоединиться к военному блоку в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Будапешт ратифицировал членство страны в блоке в конце марта, а Анкара — в начале апреля.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в альянс, и исходя из этого примет необходимые меры.
Представитель Кремля подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для России.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Песков: вступление Финляндии в НАТО создает дополнительную угрозу России
Вчера, 12:39
 
В миреФинляндияРоссияМоскваПекка ХаавистоЭнтони БлинкенЙохан БекманНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала