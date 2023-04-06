"Мы стали заложниками". В Финляндии высказались о присоединении к НАТО
Финский эксперт Бекман: в вопросе присоединения к НАТО финнам не дали выбора
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Финнам не дали права выбора в вопросе вступления страны в НАТО, заявил финский обществовед и публицист Йохан Бекман в эфире программы "Соловьев LIVE".
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"Мы стали заложниками нашего правительства. Они просто вымогают с нас колоссальные суммы денег, одновременно они предлагают, даже не предлагают, они говорят, что Финляндия должна вступить в НАТО блицкригом — других вариантов нет. Все думают о выживании, времени думать о политике нет", — высказался Бекман.
"Никто не дает пространства в контенте наших СМИ — там одна ненависть против русских. Поэтому другого выбора нет. Какой здесь может быть другой выбор?" — возмутился он.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору, что означает завершение формальной процедуры присоединения страны к НАТО
Финляндия решила присоединиться к военному блоку в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Будапешт ратифицировал членство страны в блоке в конце марта, а Анкара — в начале апреля.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в альянс, и исходя из этого примет необходимые меры.
Представитель Кремля подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для России.