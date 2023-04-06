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"Мы стали заложниками". В Финляндии высказались о присоединении к НАТО

"Мы стали заложниками". В Финляндии высказались о присоединении к НАТО - РИА Новости, 06.04.2023

"Мы стали заложниками". В Финляндии высказались о присоединении к НАТО

Финнам не дали права выбора в вопросе вступления страны в НАТО, заявил финский обществовед и публицист Йохан Бекман в эфире программы "Соловьев LIVE". РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T01:35

2023-04-06T01:35

2023-04-06T01:35

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Финнам не дали права выбора в вопросе вступления страны в НАТО, заявил финский обществовед и публицист Йохан Бекман в эфире программы "Соловьев LIVE".Он отметил, что финские власти подняли цены на электроэнергию и продукты, лишив народ возможности думать о политике. Кроме того, добавил эксперт, СМИ продвигают ненависть к России, не давая нейтральной информации и лишая возможности непредвзятых инициатив развития отношений с Москвой."Никто не дает пространства в контенте наших СМИ — там одна ненависть против русских. Поэтому другого выбора нет. Какой здесь может быть другой выбор?" — возмутился он.Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору, что означает завершение формальной процедуры присоединения страны к НАТОФинляндия решила присоединиться к военному блоку в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Будапешт ратифицировал членство страны в блоке в конце марта, а Анкара — в начале апреля.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в альянс, и исходя из этого примет необходимые меры.Представитель Кремля подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для России.

https://ria.ru/20230405/finlyandiya-1863170325.html

https://ria.ru/20230405/nato-1863162915.html

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