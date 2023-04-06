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Почти 500 человек эвакуировались из школы в Приморье

Почти 500 человек эвакуировались из школы в Приморье - РИА Новости, 06.04.2023

Почти 500 человек эвакуировались из школы в Приморье

Почти 500 человек эвакуировались из школы в Приморье из-за пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T05:39

2023-04-06T05:39

2023-04-06T05:39

происшествия

артёмовский городской округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр - РИА Новости. Почти 500 человек эвакуировались из школы в Приморье из-за пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. "По оперативным данным, сегодня в 9.04 (2.04 мск - ред.) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в здании школы в поселке Заводской Артемовского городского округа... До приезда пожарных из образовательного учреждения самостоятельно эвакуировались 488 человек, в том числе 444 ребенка", - говорится в публикации в телеграм-канале пресс-службы. К моменту прибытия расчета первый и второй этажи школы были задымлены. В здании горел электрощит, объяснили в ведомстве. Пожарные быстро потушили огонь, пострадавших и погибших нет.

артёмовский городской округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, артёмовский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)