Рейтинг@Mail.ru
Украине напомнили о страшном преступлении после поездки Зеленского в Польшу - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 06.04.2023 (обновлено: 09:39 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/prestuplenie-1863365423.html
Украине напомнили о страшном преступлении после поездки Зеленского в Польшу
Украине напомнили о страшном преступлении после поездки Зеленского в Польшу - РИА Новости, 06.04.2023
Украине напомнили о страшном преступлении после поездки Зеленского в Польшу
Поездка Владимира Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры, написала обозреватель Associated Press Ванесса Гера. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T06:17
2023-04-06T09:39
в мире
украина
варшава
польша
владимир зеленский
анджей дуда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Поездка Владимира Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры, написала обозреватель Associated Press Ванесса Гера.По ее словам, многие поляки требуют от Анджея Дуды, чтобы страдания от украинцев не оказались забыты. Она обратила внимание, что президент Польши на встрече с Зеленским поднял эту острую тему, заявив, что они не могут "забыть тех, кто погиб в прошлом".В своем материале она отметила, что более ста тысяч поляков, включая детей и женщин, погибли от рук своих "украинских соседей". Польские чиновники настаивают на отображении "полной правды" об этих событиях, добавила журналистка.Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 130 тысяч человек.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершали в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230406/pravda-1863359323.html
https://ria.ru/20230325/polsha-1860547445.html
украина
варшава
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, варшава, польша, владимир зеленский, анджей дуда
В мире, Украина, Варшава, Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда
Украине напомнили о страшном преступлении после поездки Зеленского в Польшу

AP: поездка Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Бандеры

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский в Варшаве. 5 апреля 2023
Президент Украины Владимир Зеленский в Варшаве. 5 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский в Варшаве. 5 апреля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Поездка Владимира Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры, написала обозреватель Associated Press Ванесса Гера.
По ее словам, многие поляки требуют от Анджея Дуды, чтобы страдания от украинцев не оказались забыты. Она обратила внимание, что президент Польши на встрече с Зеленским поднял эту острую тему, заявив, что они не могут "забыть тех, кто погиб в прошлом".
«
"Вероятно, самый острый спорный вопрос — как быть с одним из национальных героев Украины, Степаном Бандерой, ультраправым лидером Организации украинских националистов*, который сотрудничал с немецкими нацистами", — заявила Гера.
В своем материале она отметила, что более ста тысяч поляков, включая детей и женщин, погибли от рук своих "украинских соседей". Польские чиновники настаивают на отображении "полной правды" об этих событиях, добавила журналистка.
Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 130 тысяч человек.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
В Польше рассказали о жуткой правде, которую подтвердили украинские беженцы
02:40
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершали в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Люди с флагами Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Поляки захотели выгнать украинцев после скандальной акции
25 марта, 06:00
 
В миреУкраинаВаршаваПольшаВладимир ЗеленскийАнджей Дуда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала