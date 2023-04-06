Украине напомнили о страшном преступлении после поездки Зеленского в Польшу
AP: поездка Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Бандеры
© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский в Варшаве. 5 апреля 2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский в Варшаве. 5 апреля 2023
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Поездка Владимира Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры, написала обозреватель Associated Press Ванесса Гера.
По ее словам, многие поляки требуют от Анджея Дуды, чтобы страдания от украинцев не оказались забыты. Она обратила внимание, что президент Польши на встрече с Зеленским поднял эту острую тему, заявив, что они не могут "забыть тех, кто погиб в прошлом".
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"Вероятно, самый острый спорный вопрос — как быть с одним из национальных героев Украины, Степаном Бандерой, ультраправым лидером Организации украинских националистов*, который сотрудничал с немецкими нацистами", — заявила Гера.
В своем материале она отметила, что более ста тысяч поляков, включая детей и женщин, погибли от рук своих "украинских соседей". Польские чиновники настаивают на отображении "полной правды" об этих событиях, добавила журналистка.
Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 130 тысяч человек.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершали в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.