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Владимир Пресняков раскрыл тайны закулисья шоу "Голос" - РИА Новости, 06.04.2023
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Шоубиз
 
00:08 06.04.2023 (обновлено: 00:10 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/presnyakov-1863127273.html
Владимир Пресняков раскрыл тайны закулисья шоу "Голос"
Владимир Пресняков раскрыл тайны закулисья шоу "Голос" - РИА Новости, 06.04.2023
Владимир Пресняков раскрыл тайны закулисья шоу "Голос"
Певец Владимир Пресняков — младший в интервью журналисту "Вечерней Москвы" рассказал о закулисье шоу "Голос". РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T00:08
2023-04-06T00:10
шоубиз
владимир пресняков
"голос"
знаменитости
музыка
баста (василий вакуленко)
полина гагарина
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Певец Владимир Пресняков — младший в интервью журналисту "Вечерней Москвы" рассказал о закулисье шоу "Голос".По его словам, на площадке с самого начала царила веселая и дружественная атмосфера. Пресняков также похвалил и техническую команду проекта. По мнению артиста, каждый сотрудник — настоящий профессионал. В беседе с "Вечерней Москвой" музыкант также рассказал, что думает про новшество на проекте — специальную красную кнопку, которая "блокирует действия конкурентов" и не дает проголосовать за понравившегося участника. Владимир Пресняков впервые занял кресло наставника проекта в 11 сезоне. Его коллегами стали Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко) и Антон Беляев. Ведет "Голос" — Яна Чурикова.
https://ria.ru/20230221/golos-1853352080.html
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владимир пресняков, "голос", знаменитости, музыка, баста (василий вакуленко), полина гагарина
Шоубиз, Владимир Пресняков, "Голос", Знаменитости, Музыка, Баста (Василий Вакуленко), Полина Гагарина
Владимир Пресняков раскрыл тайны закулисья шоу "Голос"

Певец Владимир Пресняков раскрыл детали взаимоотношений с наставниками и командой "Голоса"

© Фото предоставлено Первым каналомВладимир Пресняков
Владимир Пресняков
© Фото предоставлено Первым каналом
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Певец Владимир Пресняков — младший в интервью журналисту "Вечерней Москвы" рассказал о закулисье шоу "Голос".
По его словам, на площадке с самого начала царила веселая и дружественная атмосфера.
«
"Состав наставников на "Голосе" отличный. Атмосфера супер! Мы просто угораем, и зал вместе с нами, и участники проекта тоже. Жаль, что не все покажут в эфире, ведь это прежде всего конкурс. Но все то, что за кадром, — круче Comedy Club. Шутим бесконечно. Выделю, например, Полину Гагарину, у которой невероятное чувство юмора. Мы вообще все сильно сдружились", – поделился музыкант.
Пресняков также похвалил и техническую команду проекта. По мнению артиста, каждый сотрудник — настоящий профессионал.
«
"У нас вся команда, работающая за кулисами, просто чумовая. Все делается качественно, быстро и превращается в незабываемую историю. Если у проекта имеется изюминка и сделан он здорово — с хорошим светом, звуком, всем остальным и работают настоящие профессионалы, тогда его ждет успех", – отметил Пресняков.
В беседе с "Вечерней Москвой" музыкант также рассказал, что думает про новшество на проекте — специальную красную кнопку, которая "блокирует действия конкурентов" и не дает проголосовать за понравившегося участника.
«
"Это некий прикол, чтобы добавить немножко перчинки в наши отношения. Кстати говоря, такая кнопочка подарила мне одного классного исполнителя. И довольно забавно, когда начинаешь думать над тем, кто же тебя заблокировал. Все друг над другом хохочут", – заключил певец.
Владимир Пресняков впервые занял кресло наставника проекта в 11 сезоне. Его коллегами стали Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко) и Антон Беляев. Ведет "Голос" — Яна Чурикова.
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ШоубизВладимир Пресняков"Голос"ЗнаменитостиМузыкаБаста (Василий Вакуленко)Полина Гагарина
 
 
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