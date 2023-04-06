https://ria.ru/20230406/presnyakov-1863127273.html

Владимир Пресняков раскрыл тайны закулисья шоу "Голос"

Владимир Пресняков раскрыл тайны закулисья шоу "Голос" - РИА Новости, 06.04.2023

Владимир Пресняков раскрыл тайны закулисья шоу "Голос"

Певец Владимир Пресняков — младший в интервью журналисту "Вечерней Москвы" рассказал о закулисье шоу "Голос". РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T00:08

2023-04-06T00:08

2023-04-06T00:10

шоубиз

владимир пресняков

"голос"

знаменитости

музыка

баста (василий вакуленко)

полина гагарина

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Певец Владимир Пресняков — младший в интервью журналисту "Вечерней Москвы" рассказал о закулисье шоу "Голос".По его словам, на площадке с самого начала царила веселая и дружественная атмосфера. Пресняков также похвалил и техническую команду проекта. По мнению артиста, каждый сотрудник — настоящий профессионал. В беседе с "Вечерней Москвой" музыкант также рассказал, что думает про новшество на проекте — специальную красную кнопку, которая "блокирует действия конкурентов" и не дает проголосовать за понравившегося участника. Владимир Пресняков впервые занял кресло наставника проекта в 11 сезоне. Его коллегами стали Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко) и Антон Беляев. Ведет "Голос" — Яна Чурикова.

https://ria.ru/20230221/golos-1853352080.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

владимир пресняков, "голос", знаменитости, музыка, баста (василий вакуленко), полина гагарина