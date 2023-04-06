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Под Симферополем произошел крупный пожар на территории птицефабрики - РИА Новости, 06.04.2023
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23:09 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/pozhar-1863622398.html
Под Симферополем произошел крупный пожар на территории птицефабрики
Под Симферополем произошел крупный пожар на территории птицефабрики - РИА Новости, 06.04.2023
Под Симферополем произошел крупный пожар на территории птицефабрики
Бесхозное строение загорелось на территории птицефабрики в селе Перово Симферопольского района, пожар локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили РИА РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T23:09
2023-04-06T23:09
происшествия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Бесхозное строение загорелось на территории птицефабрики в селе Перово Симферопольского района, пожар локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму. "В 21.06 поступило сообщение о возгорании в селе Перово Симферопольского района. По прибытии на место происшествия первого пожарного расчета было установлено, что горит бесхозное строение на территории птицефабрики. В 22.35 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров", - сказали в ведомстве. По данным спасателей, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20230126/pozhary-1847510640.html
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происшествия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
Происшествия, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость
Под Симферополем произошел крупный пожар на территории птицефабрики

Под Симферополем произошел крупный пожар на территории птицефабрики на 400 "квадратах"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Бесхозное строение загорелось на территории птицефабрики в селе Перово Симферопольского района, пожар локализован на площади 400 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
"В 21.06 поступило сообщение о возгорании в селе Перово Симферопольского района. По прибытии на место происшествия первого пожарного расчета было установлено, что горит бесхозное строение на территории птицефабрики. В 22.35 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров", - сказали в ведомстве.
По данным спасателей, погибших и пострадавших нет.
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ПроисшествияСимферопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Коммерческая недвижимость
 
 
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