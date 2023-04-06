https://ria.ru/20230406/poteri-1863362559.html

СМИ подсчитали, сколько потеряли ушедшие из России бренды

СМИ подсчитали, сколько потеряли ушедшие из России бренды - РИА Новости, 06.04.2023

СМИ подсчитали, сколько потеряли ушедшие из России бренды

Ушедшие из России и приостановившие работу зарубежные бренды потеряли в общей сложности около двух миллиардов долларов, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T05:03

2023-04-06T05:03

2023-04-06T10:42

экономика

россия

h&m

inditex

zara

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ушедшие из России и приостановившие работу зарубежные бренды потеряли в общей сложности около двух миллиардов долларов, пишет "Коммерсантъ".Газета отмечает, что большинство брендов ушли "по собственной воле или из-за сложностей с организацией бизнеса". Отмечается, что с 24 февраля 2022 года более 180 зарубежный сетей ограничили деятельность в России."Самые ощутимые потери — у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA — на их долю вместе приходится более миллиарда долларов", — уточняет "Ъ".В материале также говорится, что почти половина компаний ушла из России по причине логистических трудностей, экономических ограничений на операции с некоторыми странами и сложностей с осуществлением трансакций.

https://ria.ru/20230228/torgovlya-1853677329.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, h&m, inditex, zara