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СМИ подсчитали, сколько потеряли ушедшие из России бренды
СМИ подсчитали, сколько потеряли ушедшие из России бренды - РИА Новости, 06.04.2023
СМИ подсчитали, сколько потеряли ушедшие из России бренды
Ушедшие из России и приостановившие работу зарубежные бренды потеряли в общей сложности около двух миллиардов долларов, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T05:03
2023-04-06T05:03
2023-04-06T10:42
экономика
россия
h&m
inditex
zara
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ушедшие из России и приостановившие работу зарубежные бренды потеряли в общей сложности около двух миллиардов долларов, пишет "Коммерсантъ".Газета отмечает, что большинство брендов ушли "по собственной воле или из-за сложностей с организацией бизнеса". Отмечается, что с 24 февраля 2022 года более 180 зарубежный сетей ограничили деятельность в России."Самые ощутимые потери — у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA — на их долю вместе приходится более миллиарда долларов", — уточняет "Ъ".В материале также говорится, что почти половина компаний ушла из России по причине логистических трудностей, экономических ограничений на операции с некоторыми странами и сложностей с осуществлением трансакций.
https://ria.ru/20230228/torgovlya-1853677329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, h&m, inditex, zara
Экономика, Россия, H&M, Inditex, Zara
СМИ подсчитали, сколько потеряли ушедшие из России бренды
"Ъ": ушедшие из России с начала СВО бренды потеряли около двух миллиардов долларов