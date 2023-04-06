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СМИ подсчитали, сколько потеряли ушедшие из России бренды - РИА Новости, 06.04.2023
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05:03 06.04.2023 (обновлено: 10:42 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/poteri-1863362559.html
СМИ подсчитали, сколько потеряли ушедшие из России бренды
СМИ подсчитали, сколько потеряли ушедшие из России бренды - РИА Новости, 06.04.2023
СМИ подсчитали, сколько потеряли ушедшие из России бренды
Ушедшие из России и приостановившие работу зарубежные бренды потеряли в общей сложности около двух миллиардов долларов, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T05:03
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экономика
россия
h&m
inditex
zara
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ушедшие из России и приостановившие работу зарубежные бренды потеряли в общей сложности около двух миллиардов долларов, пишет "Коммерсантъ".Газета отмечает, что большинство брендов ушли "по собственной воле или из-за сложностей с организацией бизнеса". Отмечается, что с 24 февраля 2022 года более 180 зарубежный сетей ограничили деятельность в России."Самые ощутимые потери — у шведской H&amp;M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA — на их долю вместе приходится более миллиарда долларов", — уточняет "Ъ".В материале также говорится, что почти половина компаний ушла из России по причине логистических трудностей, экономических ограничений на операции с некоторыми странами и сложностей с осуществлением трансакций.
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экономика, россия, h&m, inditex, zara
Экономика, Россия, H&M, Inditex, Zara
СМИ подсчитали, сколько потеряли ушедшие из России бренды

"Ъ": ушедшие из России с начала СВО бренды потеряли около двух миллиардов долларов

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Закрытые магазины - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ушедшие из России и приостановившие работу зарубежные бренды потеряли в общей сложности около двух миллиардов долларов, пишет "Коммерсантъ".
«
"Зарубежные розничные потребительские бренды, свернувшие или временно приостановившие бизнес в России из-за военных действий на Украине, по оценкам консультантов, могли потерять в общей сложности до двух миллиардов долларов", — говорится в статье.
Газета отмечает, что большинство брендов ушли "по собственной воле или из-за сложностей с организацией бизнеса". Отмечается, что с 24 февраля 2022 года более 180 зарубежный сетей ограничили деятельность в России.
"Самые ощутимые потери — у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA — на их долю вместе приходится более миллиарда долларов", — уточняет "Ъ".
В материале также говорится, что почти половина компаний ушла из России по причине логистических трудностей, экономических ограничений на операции с некоторыми странами и сложностей с осуществлением трансакций.
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ЭкономикаРоссияH&MInditexZara
 
 
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