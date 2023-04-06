https://ria.ru/20230406/postradavshie-1863621199.html
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти человек
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти человек - РИА Новости, 06.04.2023
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти человек
Число пострадавших при обстреле Калининского района Донецка возросло до пяти, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T22:56
2023-04-06T22:56
2023-04-06T23:04
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Калининского района Донецка возросло до пяти, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее сообщалось об обстреле Калининского района Донецка украинскими войсками, в ходе которого была применена РСЗО. Под удар попал автопарк, сообщалось о четырех погибших мирных жителях и трех пострадавших."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 апреля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Калининский район): по состоянию на 22.45 (совпадает с мск -ред.) на улице Сечкина ранения получили пять гражданских лиц - мужчины 1960, 1976, 1955, 1976 и 1992 годов рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Калининский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти человек
Число пострадавших при обстреле Калининского района Донецка возросло до пяти человек