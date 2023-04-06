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Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти человек - РИА Новости, 06.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 06.04.2023 (обновлено: 23:04 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/postradavshie-1863621199.html
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти человек
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти человек - РИА Новости, 06.04.2023
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти человек
Число пострадавших при обстреле Калининского района Донецка возросло до пяти, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T22:56
2023-04-06T23:04
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Калининского района Донецка возросло до пяти, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее сообщалось об обстреле Калининского района Донецка украинскими войсками, в ходе которого была применена РСЗО. Под удар попал автопарк, сообщалось о четырех погибших мирных жителях и трех пострадавших."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 апреля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Калининский район): по состоянию на 22.45 (совпадает с мск -ред.) на улице Сечкина ранения получили пять гражданских лиц - мужчины 1960, 1976, 1955, 1976 и 1992 годов рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
донецк
калининский район
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донецк, происшествия, калининский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Калининский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти человек

Число пострадавших при обстреле Калининского района Донецка возросло до пяти человек

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Калининского района Донецка возросло до пяти, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее сообщалось об обстреле Калининского района Донецка украинскими войсками, в ходе которого была применена РСЗО. Под удар попал автопарк, сообщалось о четырех погибших мирных жителях и трех пострадавших.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 апреля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Калининский район): по состоянию на 22.45 (совпадает с мск -ред.) на улице Сечкина ранения получили пять гражданских лиц - мужчины 1960, 1976, 1955, 1976 и 1992 годов рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияКалининский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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