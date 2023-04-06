https://ria.ru/20230406/postradavshie-1863621199.html

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти человек

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти человек - РИА Новости, 06.04.2023

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до пяти человек

Число пострадавших при обстреле Калининского района Донецка возросло до пяти, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T22:56

2023-04-06T22:56

2023-04-06T23:04

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

калининский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Калининского района Донецка возросло до пяти, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее сообщалось об обстреле Калининского района Донецка украинскими войсками, в ходе которого была применена РСЗО. Под удар попал автопарк, сообщалось о четырех погибших мирных жителях и трех пострадавших."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 апреля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Калининский район): по состоянию на 22.45 (совпадает с мск -ред.) на улице Сечкина ранения получили пять гражданских лиц - мужчины 1960, 1976, 1955, 1976 и 1992 годов рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

донецк

калининский район

донецкая народная республика

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донецк, происшествия, калининский район, донецкая народная республика, сцкк