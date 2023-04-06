https://ria.ru/20230406/postradavshie-1863602382.html

Три мирных жителя пострадали при обстреле Калининского района Донецка

Три мирных жителя пострадали при обстреле Калининского района Донецка - РИА Новости, 06.04.2023

Три мирных жителя пострадали при обстреле Калининского района Донецка

Три мирных жителя получили ранения при обстреле Калининского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T20:43

2023-04-06T20:43

2023-04-06T20:49

специальная военная операция на украине

калининский район

донецк

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения при обстреле Калининского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось об обстреле Калининского района Донецка украинскими войсками, в ходе которого была применена РСЗО. Под удар попал автопарк, сообщалось о четырех погибших мирных жителях."В результате обстрела Калининского района ранения получили трое мужчин – 1955, 1960 и 1976 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

калининский район

донецк

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калининский район, донецк, происшествия, алексей кулемзин (донецк)