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Скорая в Израиле сообщила о трех пострадавших при ракетном обстреле
Скорая в Израиле сообщила о трех пострадавших при ракетном обстреле - РИА Новости, 06.04.2023
Скорая в Израиле сообщила о трех пострадавших при ракетном обстреле
Трое человек пострадало в результате ракетного обстрела северных районов Израиля со стороны Ливана, сообщает служба скорой помощи (MDA) Израиля. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:08
2023-04-06T16:08
2023-04-06T16:46
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Трое человек пострадало в результате ракетного обстрела северных районов Израиля со стороны Ливана, сообщает служба скорой помощи (MDA) Израиля.По данным MDA, мужчина получил ранение средней тяжести от осколков упавшей ракеты, а еще одна женщина пострадала по дороге в бомбоубежище. Еще одна женщина в настоящий момент испытывает состояние шока после обстрелов.Служба скорой помощи приведена в полную оперативную готовность, а медики и парамедики созваны по всей стране на случай необходимости направиться на север.Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля.
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в мире, израиль, ливан
Скорая в Израиле сообщила о трех пострадавших при ракетном обстреле
Скорая в Израиле сообщила о трех пострадавших при ракетном обстреле севера страны
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости.
Трое человек пострадало в результате ракетного обстрела северных районов Израиля со стороны Ливана, сообщает служба скорой помощи (MDA
) Израиля.
По данным MDA, мужчина получил ранение средней тяжести от осколков упавшей ракеты, а еще одна женщина пострадала по дороге в бомбоубежище. Еще одна женщина в настоящий момент испытывает состояние шока после обстрелов.
Служба скорой помощи приведена в полную оперативную готовность, а медики и парамедики созваны по всей стране на случай необходимости направиться на север.
Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля.
Очевидцы сообщили об израильских истребителях над южными районами Ливана