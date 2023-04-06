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Скорая в Израиле сообщила о трех пострадавших при ракетном обстреле - РИА Новости, 06.04.2023
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16:08 06.04.2023 (обновлено: 16:46 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/postradavshie-1863516325.html
Скорая в Израиле сообщила о трех пострадавших при ракетном обстреле
Скорая в Израиле сообщила о трех пострадавших при ракетном обстреле - РИА Новости, 06.04.2023
Скорая в Израиле сообщила о трех пострадавших при ракетном обстреле
Трое человек пострадало в результате ракетного обстрела северных районов Израиля со стороны Ливана, сообщает служба скорой помощи (MDA) Израиля. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:08
2023-04-06T16:46
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Трое человек пострадало в результате ракетного обстрела северных районов Израиля со стороны Ливана, сообщает служба скорой помощи (MDA) Израиля.По данным MDA, мужчина получил ранение средней тяжести от осколков упавшей ракеты, а еще одна женщина пострадала по дороге в бомбоубежище. Еще одна женщина в настоящий момент испытывает состояние шока после обстрелов.Служба скорой помощи приведена в полную оперативную готовность, а медики и парамедики созваны по всей стране на случай необходимости направиться на север.Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля.
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в мире, израиль, ливан
В мире, Израиль, Ливан
Скорая в Израиле сообщила о трех пострадавших при ракетном обстреле

Скорая в Израиле сообщила о трех пострадавших при ракетном обстреле севера страны

© AP Photo / Ariel SchalitОфицер израильской полиции в районе падения перехваченной ракеты, выпущенной с территории Ливана, в Шломи
Офицер израильской полиции в районе падения перехваченной ракеты, выпущенной с территории Ливана, в Шломи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Офицер израильской полиции в районе падения перехваченной ракеты, выпущенной с территории Ливана, в Шломи
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Трое человек пострадало в результате ракетного обстрела северных районов Израиля со стороны Ливана, сообщает служба скорой помощи (MDA) Израиля.
По данным MDA, мужчина получил ранение средней тяжести от осколков упавшей ракеты, а еще одна женщина пострадала по дороге в бомбоубежище. Еще одна женщина в настоящий момент испытывает состояние шока после обстрелов.
Служба скорой помощи приведена в полную оперативную готовность, а медики и парамедики созваны по всей стране на случай необходимости направиться на север.
Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля.
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Очевидцы сообщили об израильских истребителях над южными районами Ливана
Вчера, 15:56
 
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