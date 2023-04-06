https://ria.ru/20230406/postradavshie-1863516325.html

Скорая в Израиле сообщила о трех пострадавших при ракетном обстреле

Скорая в Израиле сообщила о трех пострадавших при ракетном обстреле - РИА Новости, 06.04.2023

Скорая в Израиле сообщила о трех пострадавших при ракетном обстреле

Трое человек пострадало в результате ракетного обстрела северных районов Израиля со стороны Ливана, сообщает служба скорой помощи (MDA) Израиля. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:08

2023-04-06T16:08

2023-04-06T16:46

в мире

израиль

ливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863525509_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_37c534fa28841c61ada38393650213af.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Трое человек пострадало в результате ракетного обстрела северных районов Израиля со стороны Ливана, сообщает служба скорой помощи (MDA) Израиля.По данным MDA, мужчина получил ранение средней тяжести от осколков упавшей ракеты, а еще одна женщина пострадала по дороге в бомбоубежище. Еще одна женщина в настоящий момент испытывает состояние шока после обстрелов.Служба скорой помощи приведена в полную оперативную готовность, а медики и парамедики созваны по всей стране на случай необходимости направиться на север.Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля.

https://ria.ru/20230406/istrebiteli-1863512999.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан