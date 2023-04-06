https://ria.ru/20230406/posolstvo-1863541731.html
В Киеве предложили забрать участок у российского посольства
В Киеве предложили забрать участок у российского посольства - РИА Новости, 06.04.2023
В Киеве предложили забрать участок у российского посольства
Киевский городской совет может забрать земельный участок у посольства России, заявила депутат горсовета от партии "Слуга народа" Лилия Пашинная. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:24
2023-04-06T17:24
2023-04-06T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
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киевский городской совет
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Киевский городской совет может забрать земельный участок у посольства России, заявила депутат горсовета от партии "Слуга народа" Лилия Пашинная. "Наша фракция инициировала разрыв договора аренды земли, предоставленной посольству России, и будет инициировать национализацию помещения посольства России", - сказала депутат, ее слова приводятся на сайте партии. Пашинная заявила, что такое решение связано с разрывом дипломатических отношений между Украиной и Россией и специальной военной операцией на Украине. Посольство России находится на Воздухофлотском проспект в Соломенском районе Киева. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, киевский городской совет, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Киевский городской совет, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве предложили забрать участок у российского посольства
Депутат Киевского горсовета Пашинная предложила забрать участок у российского посольства