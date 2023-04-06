Рейтинг@Mail.ru
В Киеве предложили забрать участок у российского посольства - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/posolstvo-1863541731.html
В Киеве предложили забрать участок у российского посольства
В Киеве предложили забрать участок у российского посольства - РИА Новости, 06.04.2023
В Киеве предложили забрать участок у российского посольства
Киевский городской совет может забрать земельный участок у посольства России, заявила депутат горсовета от партии "Слуга народа" Лилия Пашинная. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:24
2023-04-06T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
киевский городской совет
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773354275_0:0:2651:1491_1920x0_80_0_0_5b43cb6ed5bb6f0302feeecad3eee34f.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Киевский городской совет может забрать земельный участок у посольства России, заявила депутат горсовета от партии "Слуга народа" Лилия Пашинная. "Наша фракция инициировала разрыв договора аренды земли, предоставленной посольству России, и будет инициировать национализацию помещения посольства России", - сказала депутат, ее слова приводятся на сайте партии. Пашинная заявила, что такое решение связано с разрывом дипломатических отношений между Украиной и Россией и специальной военной операцией на Украине. Посольство России находится на Воздухофлотском проспект в Соломенском районе Киева. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221222/aktivy-1840687054.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773354275_154:0:2651:1872_1920x0_80_0_0_5c9711ebe09aa3e86d0e41d081d99830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, киевский городской совет, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Киевский городской совет, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве предложили забрать участок у российского посольства

Депутат Киевского горсовета Пашинная предложила забрать участок у российского посольства

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Посольства Российской Федерации в Киеве
Здание Посольства Российской Федерации в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Посольства Российской Федерации в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Киевский городской совет может забрать земельный участок у посольства России, заявила депутат горсовета от партии "Слуга народа" Лилия Пашинная.
"Наша фракция инициировала разрыв договора аренды земли, предоставленной посольству России, и будет инициировать национализацию помещения посольства России", - сказала депутат, ее слова приводятся на сайте партии. Пашинная заявила, что такое решение связано с разрывом дипломатических отношений между Украиной и Россией и специальной военной операцией на Украине.
Посольство России находится на Воздухофлотском проспект в Соломенском районе Киева.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Сенат США разрешил передачу активов российских бизнесменов в пользу Украины
22 декабря 2022, 22:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевКиевский городской советСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала