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Исаевич: КМСП поручилась за каждый 10-й кредит в сегменте до 50 млн рублей - РИА Новости, 06.04.2023
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16:15 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/poruchitelstvo-1863518690.html
Исаевич: КМСП поручилась за каждый 10-й кредит в сегменте до 50 млн рублей
Исаевич: КМСП поручилась за каждый 10-й кредит в сегменте до 50 млн рублей - РИА Новости, 06.04.2023
Исаевич: КМСП поручилась за каждый 10-й кредит в сегменте до 50 млн рублей
Каждый десятый кредит в самом востребованном сегменте – до 50 миллионов рублей выдан под поручительство Корпорации МСП (КМСП), сообщил генеральный директор... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:15
2023-04-06T16:15
александр исаевич
корпорация мсп
экономика
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Каждый десятый кредит в самом востребованном сегменте – до 50 миллионов рублей выдан под поручительство Корпорации МСП (КМСП), сообщил генеральный директор института развития Александр Исаевич на выездной встрече профильного комитета Госдумы."Мы ориентируемся прежде всего на потребности бизнеса. Не на словах, а на деле отрабатываем запросы предпринимателей относительно увеличения существующих мер поддержки и оперативного внедрения новых, отвечающих реалиям сегодняшнего дня. Например, доступность финансирования стабильно остается в топе предпринимательских запросов", - сказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба корпорации.Он добавил, что благодаря запуску механизма "зонтичных" поручительств банковское кредитование для бизнеса стало проще понятнее и быстрее. При этом гарантии стали стимулом для банковского сектора, чтобы активизировать финансирование малого и среднего бизнеса.Как сообщает пресс-служба КМСП, Александр Исаевич в четверг принял участие в выездной встрече комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Ключевой темой встречи стало обсуждение планов Корпорации МСП и ее дочернего МСП Банка по упрощению доступа бизнеса к мерам господдержки, в том числе благодаря цифровизации сервисов и внедрению новых продуктов, разработанных на основе пожеланий самих предпринимателей.
https://ria.ru/20230227/lizing-1854515567.html
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александр исаевич, корпорация мсп, экономика, россия
Александр Исаевич, Корпорация МСП, Экономика, Россия

Исаевич: КМСП поручилась за каждый 10-й кредит в сегменте до 50 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор, председатель правления корпорации "МСП" Александр Исаевич
Генеральный директор, председатель правления корпорации МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный директор, председатель правления корпорации "МСП" Александр Исаевич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Каждый десятый кредит в самом востребованном сегменте – до 50 миллионов рублей выдан под поручительство Корпорации МСП (КМСП), сообщил генеральный директор института развития Александр Исаевич на выездной встрече профильного комитета Госдумы.
"Мы ориентируемся прежде всего на потребности бизнеса. Не на словах, а на деле отрабатываем запросы предпринимателей относительно увеличения существующих мер поддержки и оперативного внедрения новых, отвечающих реалиям сегодняшнего дня. Например, доступность финансирования стабильно остается в топе предпринимательских запросов", - сказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба корпорации.
Он добавил, что благодаря запуску механизма "зонтичных" поручительств банковское кредитование для бизнеса стало проще понятнее и быстрее. При этом гарантии стали стимулом для банковского сектора, чтобы активизировать финансирование малого и среднего бизнеса.
Как сообщает пресс-служба КМСП, Александр Исаевич в четверг принял участие в выездной встрече комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Ключевой темой встречи стало обсуждение планов Корпорации МСП и ее дочернего МСП Банка по упрощению доступа бизнеса к мерам господдержки, в том числе благодаря цифровизации сервисов и внедрению новых продуктов, разработанных на основе пожеланий самих предпринимателей.
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