https://ria.ru/20230406/poruchitelstvo-1863518690.html

Исаевич: КМСП поручилась за каждый 10-й кредит в сегменте до 50 млн рублей

Исаевич: КМСП поручилась за каждый 10-й кредит в сегменте до 50 млн рублей - РИА Новости, 06.04.2023

Исаевич: КМСП поручилась за каждый 10-й кредит в сегменте до 50 млн рублей

Каждый десятый кредит в самом востребованном сегменте – до 50 миллионов рублей выдан под поручительство Корпорации МСП (КМСП), сообщил генеральный директор... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:15

2023-04-06T16:15

2023-04-06T16:15

александр исаевич

корпорация мсп

экономика

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Каждый десятый кредит в самом востребованном сегменте – до 50 миллионов рублей выдан под поручительство Корпорации МСП (КМСП), сообщил генеральный директор института развития Александр Исаевич на выездной встрече профильного комитета Госдумы."Мы ориентируемся прежде всего на потребности бизнеса. Не на словах, а на деле отрабатываем запросы предпринимателей относительно увеличения существующих мер поддержки и оперативного внедрения новых, отвечающих реалиям сегодняшнего дня. Например, доступность финансирования стабильно остается в топе предпринимательских запросов", - сказал Исаевич, слова которого приводит пресс-служба корпорации.Он добавил, что благодаря запуску механизма "зонтичных" поручительств банковское кредитование для бизнеса стало проще понятнее и быстрее. При этом гарантии стали стимулом для банковского сектора, чтобы активизировать финансирование малого и среднего бизнеса.Как сообщает пресс-служба КМСП, Александр Исаевич в четверг принял участие в выездной встрече комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Ключевой темой встречи стало обсуждение планов Корпорации МСП и ее дочернего МСП Банка по упрощению доступа бизнеса к мерам господдержки, в том числе благодаря цифровизации сервисов и внедрению новых продуктов, разработанных на основе пожеланий самих предпринимателей.

https://ria.ru/20230227/lizing-1854515567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр исаевич, корпорация мсп, экономика, россия