https://ria.ru/20230406/podmoskove-1863401165.html
Воробьев: благодаря санкциям 2014 года Подмосковье развило аграрный сектор
Воробьев: благодаря санкциям 2014 года Подмосковье развило аграрный сектор - РИА Новости, 06.04.2023
Воробьев: благодаря санкциям 2014 года Подмосковье развило аграрный сектор
Продовольственные санкции 2014 года позволили нарастить аграрный сектор Московской области, сообщил в эфире радио Sputnik глава региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:54
2023-04-06T10:54
2023-04-06T10:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Продовольственные санкции 2014 года позволили нарастить аграрный сектор Московской области, сообщил в эфире радио Sputnik глава региона Андрей Воробьев."В 2014 году, когда нам объявили первые санкции, в первую очередь продовольственные, для нас это была такая диковина. Но благодаря этому мы смогли существенно нарастить агробизнес и безопасность. Сегодня мы можем работать на экспорт и кормить другие страны", - сказал Воробьев.Он добавил, что значительную роль в части продовольствия сыграло правительство Российской Федерации, которое с 2014 года внесло активный вклад в модернизацию производства и ввело программу импортозамещения.
https://ria.ru/20230406/podmoskove-1863397765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев