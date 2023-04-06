https://ria.ru/20230406/podmoskove-1863401165.html

Воробьев: благодаря санкциям 2014 года Подмосковье развило аграрный сектор

Воробьев: благодаря санкциям 2014 года Подмосковье развило аграрный сектор - РИА Новости, 06.04.2023

Воробьев: благодаря санкциям 2014 года Подмосковье развило аграрный сектор

Продовольственные санкции 2014 года позволили нарастить аграрный сектор Московской области, сообщил в эфире радио Sputnik глава региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:54

2023-04-06T10:54

2023-04-06T10:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863395781_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b58227be870b818d53b7e950ce915e33.jpg

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Продовольственные санкции 2014 года позволили нарастить аграрный сектор Московской области, сообщил в эфире радио Sputnik глава региона Андрей Воробьев."В 2014 году, когда нам объявили первые санкции, в первую очередь продовольственные, для нас это была такая диковина. Но благодаря этому мы смогли существенно нарастить агробизнес и безопасность. Сегодня мы можем работать на экспорт и кормить другие страны", - сказал Воробьев.Он добавил, что значительную роль в части продовольствия сыграло правительство Российской Федерации, которое с 2014 года внесло активный вклад в модернизацию производства и ввело программу импортозамещения.

https://ria.ru/20230406/podmoskove-1863397765.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев