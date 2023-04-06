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Воробьев: благодаря санкциям 2014 года Подмосковье развило аграрный сектор - РИА Новости, 06.04.2023
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Новости Подмосковья
 
10:54 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/podmoskove-1863401165.html
Воробьев: благодаря санкциям 2014 года Подмосковье развило аграрный сектор
Воробьев: благодаря санкциям 2014 года Подмосковье развило аграрный сектор - РИА Новости, 06.04.2023
Воробьев: благодаря санкциям 2014 года Подмосковье развило аграрный сектор
Продовольственные санкции 2014 года позволили нарастить аграрный сектор Московской области, сообщил в эфире радио Sputnik глава региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:54
2023-04-06T10:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Продовольственные санкции 2014 года позволили нарастить аграрный сектор Московской области, сообщил в эфире радио Sputnik глава региона Андрей Воробьев."В 2014 году, когда нам объявили первые санкции, в первую очередь продовольственные, для нас это была такая диковина. Но благодаря этому мы смогли существенно нарастить агробизнес и безопасность. Сегодня мы можем работать на экспорт и кормить другие страны", - сказал Воробьев.Он добавил, что значительную роль в части продовольствия сыграло правительство Российской Федерации, которое с 2014 года внесло активный вклад в модернизацию производства и ввело программу импортозамещения.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев: благодаря санкциям 2014 года Подмосковье развило аграрный сектор

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Продовольственные санкции 2014 года позволили нарастить аграрный сектор Московской области, сообщил в эфире радио Sputnik глава региона Андрей Воробьев.
"В 2014 году, когда нам объявили первые санкции, в первую очередь продовольственные, для нас это была такая диковина. Но благодаря этому мы смогли существенно нарастить агробизнес и безопасность. Сегодня мы можем работать на экспорт и кормить другие страны", - сказал Воробьев.
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Он добавил, что значительную роль в части продовольствия сыграло правительство Российской Федерации, которое с 2014 года внесло активный вклад в модернизацию производства и ввело программу импортозамещения.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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