https://ria.ru/20230406/podmoskove-1863397765.html

Глава Подмосковья считает, что новых обманутых дольщиков в регионе не будет

Глава Подмосковья считает, что новых обманутых дольщиков в регионе не будет - РИА Новости, 06.04.2023

Глава Подмосковья считает, что новых обманутых дольщиков в регионе не будет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что механизм эскроу-счетов позволит избежать появления новых обманутых дольщиков в регионе. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:43

2023-04-06T10:43

2023-04-06T10:43

новости подмосковья

андрей воробьев

жилье

московская область (подмосковье)

обманутые дольщики в россии

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что механизм эскроу-счетов позволит избежать появления новых обманутых дольщиков в регионе.Всего в Подмосковье было зарегистрировано более 115 тысяч обманутых дольщиков. Ранее Воробьев сообщал, что в текущем году осталось решить вопросы 14 тысяч дольщиков."Был принят радикальный подход – это счета эскроу, которые гарантируют или возврат денег, или наличие квартиры. Поэтому мы очень надеемся, что новая схема, а опыт уже показывает, что она работает без перебоев, позволит избежать появления (новых обманутых дольщиков – ред.)", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Согласно действующему законодательству, внесенные на эскроу-счета денежные средства перечисляются уполномоченным банком, в котором он открыт, застройщику только после представления последним разрешения на ввод дома в эксплуатацию или сведений о размещении этой информации в единой информационной системе жилищного строительства.

https://ria.ru/20230406/podmoskove-1863396112.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, жилье, московская область (подмосковье), обманутые дольщики в россии