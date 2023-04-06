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Глава Подмосковья считает, что новых обманутых дольщиков в регионе не будет - РИА Новости, 06.04.2023
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Новости Подмосковья
 
10:43 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/podmoskove-1863397765.html
Глава Подмосковья считает, что новых обманутых дольщиков в регионе не будет
Глава Подмосковья считает, что новых обманутых дольщиков в регионе не будет - РИА Новости, 06.04.2023
Глава Подмосковья считает, что новых обманутых дольщиков в регионе не будет
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что механизм эскроу-счетов позволит избежать появления новых обманутых дольщиков в регионе. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:43
2023-04-06T10:43
новости подмосковья
андрей воробьев
жилье
московская область (подмосковье)
обманутые дольщики в россии
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что механизм эскроу-счетов позволит избежать появления новых обманутых дольщиков в регионе.Всего в Подмосковье было зарегистрировано более 115 тысяч обманутых дольщиков. Ранее Воробьев сообщал, что в текущем году осталось решить вопросы 14 тысяч дольщиков."Был принят радикальный подход – это счета эскроу, которые гарантируют или возврат денег, или наличие квартиры. Поэтому мы очень надеемся, что новая схема, а опыт уже показывает, что она работает без перебоев, позволит избежать появления (новых обманутых дольщиков – ред.)", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Согласно действующему законодательству, внесенные на эскроу-счета денежные средства перечисляются уполномоченным банком, в котором он открыт, застройщику только после представления последним разрешения на ввод дома в эксплуатацию или сведений о размещении этой информации в единой информационной системе жилищного строительства.
https://ria.ru/20230406/podmoskove-1863396112.html
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андрей воробьев, жилье, московская область (подмосковье), обманутые дольщики в россии
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Жилье, Московская область (Подмосковье), Обманутые дольщики в России

Глава Подмосковья считает, что новых обманутых дольщиков в регионе не будет

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что механизм эскроу-счетов позволит избежать появления новых обманутых дольщиков в регионе.
Всего в Подмосковье было зарегистрировано более 115 тысяч обманутых дольщиков. Ранее Воробьев сообщал, что в текущем году осталось решить вопросы 14 тысяч дольщиков.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Воробьев: в Подмосковье осталось решить проблемы 14 тысяч дольщиков
10:40
"Был принят радикальный подход – это счета эскроу, которые гарантируют или возврат денег, или наличие квартиры. Поэтому мы очень надеемся, что новая схема, а опыт уже показывает, что она работает без перебоев, позволит избежать появления (новых обманутых дольщиков – ред.)", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Согласно действующему законодательству, внесенные на эскроу-счета денежные средства перечисляются уполномоченным банком, в котором он открыт, застройщику только после представления последним разрешения на ввод дома в эксплуатацию или сведений о размещении этой информации в единой информационной системе жилищного строительства.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевЖильеМосковская область (Подмосковье)Обманутые дольщики в России
 
 
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