https://ria.ru/20230406/podmoskove-1863397765.html
Глава Подмосковья считает, что новых обманутых дольщиков в регионе не будет
Глава Подмосковья считает, что новых обманутых дольщиков в регионе не будет - РИА Новости, 06.04.2023
Глава Подмосковья считает, что новых обманутых дольщиков в регионе не будет
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что механизм эскроу-счетов позволит избежать появления новых обманутых дольщиков в регионе. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:43
2023-04-06T10:43
2023-04-06T10:43
новости подмосковья
андрей воробьев
жилье
московская область (подмосковье)
обманутые дольщики в россии
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что механизм эскроу-счетов позволит избежать появления новых обманутых дольщиков в регионе.Всего в Подмосковье было зарегистрировано более 115 тысяч обманутых дольщиков. Ранее Воробьев сообщал, что в текущем году осталось решить вопросы 14 тысяч дольщиков."Был принят радикальный подход – это счета эскроу, которые гарантируют или возврат денег, или наличие квартиры. Поэтому мы очень надеемся, что новая схема, а опыт уже показывает, что она работает без перебоев, позволит избежать появления (новых обманутых дольщиков – ред.)", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Согласно действующему законодательству, внесенные на эскроу-счета денежные средства перечисляются уполномоченным банком, в котором он открыт, застройщику только после представления последним разрешения на ввод дома в эксплуатацию или сведений о размещении этой информации в единой информационной системе жилищного строительства.
https://ria.ru/20230406/podmoskove-1863396112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, жилье, московская область (подмосковье), обманутые дольщики в россии
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Жилье, Московская область (Подмосковье), Обманутые дольщики в России
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что механизм эскроу-счетов позволит избежать появления новых обманутых дольщиков в регионе.
Всего в Подмосковье было зарегистрировано более 115 тысяч обманутых дольщиков. Ранее Воробьев
сообщал, что в текущем году осталось решить вопросы 14 тысяч дольщиков.
Воробьев: в Подмосковье осталось решить проблемы 14 тысяч дольщиков
"Был принят радикальный подход – это счета эскроу, которые гарантируют или возврат денег, или наличие квартиры. Поэтому мы очень надеемся, что новая схема, а опыт уже показывает, что она работает без перебоев, позволит избежать появления (новых обманутых дольщиков – ред.)", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Согласно действующему законодательству, внесенные на эскроу-счета денежные средства перечисляются уполномоченным банком, в котором он открыт, застройщику только после представления последним разрешения на ввод дома в эксплуатацию или сведений о размещении этой информации в единой информационной системе жилищного строительства.