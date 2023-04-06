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Воробьев: в Подмосковье осталось решить проблемы 14 тысяч дольщиков - РИА Новости, 06.04.2023
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Новости Подмосковья
 
10:40 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/podmoskove-1863396112.html
Воробьев: в Подмосковье осталось решить проблемы 14 тысяч дольщиков
Воробьев: в Подмосковье осталось решить проблемы 14 тысяч дольщиков - РИА Новости, 06.04.2023
Воробьев: в Подмосковье осталось решить проблемы 14 тысяч дольщиков
В Московской области осталось решить проблемы 14 тысяч обманутых дольщиков, сообщил в эфире радио Sputnik глава региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:40
2023-04-06T10:40
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
жилье
обманутые дольщики в россии
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В Московской области осталось решить проблемы 14 тысяч обманутых дольщиков, сообщил в эфире радио Sputnik глава региона Андрей Воробьев.Всего в Подмосковье было зарегистрировано более 115 тысяч обманутых дольщиков. В 2022 году в Подмосковье выдали ключи или выплатили компенсации 16,4 тысячи жителей, что на 1,7 тысячи больше, чем планировалось."Сегодня осталось порядка 14 тысяч дольщиков, и вместе с правительством Российской Федерации мы выдаем ключи. Очень надеюсь, что к концу этого года с этой проблемой мы закончим раз и навсегда", - сказал Воробьев.Он назвал ключевой задачей правительства региона получение ключей от квартиры каждым дольщиком в Подмосковье.
https://ria.ru/20230406/vorobev-1863393244.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), жилье, обманутые дольщики в россии
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Жилье, Обманутые дольщики в России

Воробьев: в Подмосковье осталось решить проблемы 14 тысяч дольщиков

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В Московской области осталось решить проблемы 14 тысяч обманутых дольщиков, сообщил в эфире радио Sputnik глава региона Андрей Воробьев.
Всего в Подмосковье было зарегистрировано более 115 тысяч обманутых дольщиков. В 2022 году в Подмосковье выдали ключи или выплатили компенсации 16,4 тысячи жителей, что на 1,7 тысячи больше, чем планировалось.
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"Сегодня осталось порядка 14 тысяч дольщиков, и вместе с правительством Российской Федерации мы выдаем ключи. Очень надеюсь, что к концу этого года с этой проблемой мы закончим раз и навсегда", - сказал Воробьев.
Он назвал ключевой задачей правительства региона получение ключей от квартиры каждым дольщиком в Подмосковье.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ЖильеОбманутые дольщики в России
 
 
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