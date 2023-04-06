https://ria.ru/20230406/podmoskove-1863396112.html

Воробьев: в Подмосковье осталось решить проблемы 14 тысяч дольщиков

Воробьев: в Подмосковье осталось решить проблемы 14 тысяч дольщиков - РИА Новости, 06.04.2023

Воробьев: в Подмосковье осталось решить проблемы 14 тысяч дольщиков

В Московской области осталось решить проблемы 14 тысяч обманутых дольщиков, сообщил в эфире радио Sputnik глава региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:40

2023-04-06T10:40

2023-04-06T10:40

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

жилье

обманутые дольщики в россии

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В Московской области осталось решить проблемы 14 тысяч обманутых дольщиков, сообщил в эфире радио Sputnik глава региона Андрей Воробьев.Всего в Подмосковье было зарегистрировано более 115 тысяч обманутых дольщиков. В 2022 году в Подмосковье выдали ключи или выплатили компенсации 16,4 тысячи жителей, что на 1,7 тысячи больше, чем планировалось."Сегодня осталось порядка 14 тысяч дольщиков, и вместе с правительством Российской Федерации мы выдаем ключи. Очень надеюсь, что к концу этого года с этой проблемой мы закончим раз и навсегда", - сказал Воробьев.Он назвал ключевой задачей правительства региона получение ключей от квартиры каждым дольщиком в Подмосковье.

https://ria.ru/20230406/vorobev-1863393244.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), жилье, обманутые дольщики в россии