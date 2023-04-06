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Воробьев: в Подмосковье осталось решить проблемы 14 тысяч дольщиков
Воробьев: в Подмосковье осталось решить проблемы 14 тысяч дольщиков - РИА Новости, 06.04.2023
Воробьев: в Подмосковье осталось решить проблемы 14 тысяч дольщиков
В Московской области осталось решить проблемы 14 тысяч обманутых дольщиков, сообщил в эфире радио Sputnik глава региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T10:40
2023-04-06T10:40
2023-04-06T10:40
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
жилье
обманутые дольщики в россии
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. В Московской области осталось решить проблемы 14 тысяч обманутых дольщиков, сообщил в эфире радио Sputnik глава региона Андрей Воробьев.Всего в Подмосковье было зарегистрировано более 115 тысяч обманутых дольщиков. В 2022 году в Подмосковье выдали ключи или выплатили компенсации 16,4 тысячи жителей, что на 1,7 тысячи больше, чем планировалось."Сегодня осталось порядка 14 тысяч дольщиков, и вместе с правительством Российской Федерации мы выдаем ключи. Очень надеюсь, что к концу этого года с этой проблемой мы закончим раз и навсегда", - сказал Воробьев.Он назвал ключевой задачей правительства региона получение ключей от квартиры каждым дольщиком в Подмосковье.
https://ria.ru/20230406/vorobev-1863393244.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), жилье, обманутые дольщики в россии
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Жилье, Обманутые дольщики в России